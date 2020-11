Agradecidos por Cuba, nación digna y humanista (+ Video)

Guáimaro, 6 nov.- El inolvidable poeta cubano Cintio Vitier afirmó:” La patria no es la nación, no es el estado, no es el país. La patria es la patria; una obviedad, que no es letal. La patria es algo por lo que un hombre es capaz de morir y también ese algo que está en un pequeño sabor y en un gran combate .Es el dulce de guayaba y la Batalla de Las Guásimas .La patria es algo mínimo y máximo. En el buen sentido de la palabra, es un misterio, una fe. Algo a lo que se llega por una circunstancia misteriosa”.

Esta convincente opinión sirve de inspiración a cinco familias del más oriental de los territorios camagüeyanos favorecidas con nuevas y confortables viviendas.

Justo a la patria en que nacieron le agradecen el haber podido consolidar sueños, justo a Cuba le aplauden por tanto humanismo y respeto al hombre, justo a los implicados en tan hermoso proyecto le dicen ¡Gracias, por tanto amor y entrega!

Más detalles de esta historia en el siguiente reporte del periodista Evelio Hernández Ramos.