Fidel, hoy y siempre ¡Imprescindible!

Dic, 2020.- Allí donde reposan tus cenizas llegan cientos, miles de agradecidos. Allí donde descansas en paz, la paloma se aferra a velar tus sueños. Allí donde la historia se une con la quietud del camposanto vibra tu voz enérgica, única, y magistral a la hora de convocarnos a conquistar el mundo.

En la inmensa piedra que resguarda el cofre de roble que justo el cuatro de diciembre de 2016 arribó a tierra santiaguera después de cumplimentar una larga travesía por la isla antillana palpita tu esencia de hombre humilde, dedicado y entregado a las misiones de despertar en millones el valor de la conciencia, de vaticinar que un mundo mejor es posible, de demostrar que todo ser humano tiene derecho a ser respetado, de hacer florecer la equidad e igualdad, de erradicar en Cuba el racismo, la explotación, el analfabetismo, de validar en cada una de las encomiendas la prédica martiana: ‘toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz.’

Foto: Ecured

A cuatro años de tu paso a la inmortalidad la fidelidad a la Revolución se acrecienta y se declara siempre presta a enfrentar cualquier adversidad o descalabro imperialista, quien pretenda dañar tan humana obra, demostrado está, encontrará a su paso un pueblo distinguido por su estilo, el de la esperanza, el de no dejar morir lo logrado, el de jamás permitir mancillar la esencia del triunfo gestado aquel 1ro de enero de 1959 por humanos de carne y hueso, barbudos rebeldes y gente humilde.

Cuando se habla de abnegación hay que mencionar tu nombre, Fidel, cuando se hable de arrojó, hay que recordarte, cuando la palabra héroe se pronuncia pujante, se piensa en ti, en el amigo, el maestro, el avezado abogado, el militar decidido y valiente, en el adalid más visionario, en el padre que supo sobrecumplir todas las promesas planteadas a sus hijos.

De tus clases aprendimos lecciones que nos hacen gigantes, la más inolvidable y perpetua nos corrobora el mensaje de no vivir para sí, de combatir sin descanso por el bien de todos, reflexión implícita en el concepto de humanismo, solidaridad, honestidad, honradez, dignidad, patriotismo.

Por estos días que el enemigo afila sus garras y dientes con el deseo de hacer sucumbir todas las victorias cubanas, niños, jóvenes y adultos rememoran una de tus frases más convincentes "Resistiremos en todos los campos: resistiremos en el campo de la economía; seguiremos avanzando en el campo de la cultura (...) la patria no trabaja para hoy, la patria trabaja para mañana. Y ese mañana lleno de promesas no podrá nadie arrebatárnoslo, no podrá nadie impedírnoslo, porque con la entereza de nuestro pueblo lo vamos a conquistar, con el valor y el heroísmo de nuestro pueblo lo vamos a conquistar."

Gloria eterna

Para el hombre dueño de una personalidad que imponía respeto, para el cubano pletórico de detalles y caridad porque supo darse cuenta siempre de lo que necesita el otro, para el mandatario admirado por su inteligencia y naturalidad, por su cercanía y confianza con su pueblo, no existe el adiós, ni el olvido.

Cuatro años, o mejor, 1460 días describen la insistencia de una nación empeñada en hacer de tus testimonios de vida símbolos de conocimientos, reflexiones, meditaciones, de buen pensar y obrar. Cuatro años en los que lloramos tu partida, pero no estamos solos, tu presencia está siempre en todos los que nos formamos contigo. Cuatro años en los que tu orden correcto, tu tiempo exacto, tu ejemplo, hablar humilde y sencillo continúan moviendo las fibras del corazón.

Vale entonces culminar este homenaje con lo expuesto por el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros el 30 de noviembre de 2016:

"Él sobrecumplió su misión en esta tierra, la sobrecumplió más allá de las expectativas más grandes que pudiera haber. Pocas vidas han sido tan completas, tan luminosas. Se va invicto, eso es mejor, como dicen ustedes, no se va, se queda invicto entre nosotros, absuelto, ¡absolutamente absuelto por la historia grande de la Patria!"

"Fidel siempre estuvo seguro del valor de su propia conciencia, lo estuvo con fidelísima convicción para honrar así su propio nombre de pila, de tal seguridad venían su increíble coraje histórico, su valentía a toda prueba".

"Fidel, el amigo entrañable, delgado, sabía también lo que era estar inmerso en un mundo de pura adivinación poética..."

"Fidel, tu obra es el faro que iluminará por siempre a los pueblos del mundo".