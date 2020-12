Literatura, más que escribir

Dic, 2020.- “La literatura es siempre una expresión a la verdad”, dijo Franz Kafka.

Hablar de ella no es tan simple como quizás lleguemos a especular, significa llevar a letras lo que produce el imaginario humano con influencias de sensibilidad y cargas emocionales. Representa más que escribir sobre un papel o soporte digital.

Breves apuntes desde Guáimaro

En Guáimaro, tierra que cada cubano al menos una vez al año escucha, la tradición literaria está muy influenciada por movimientos del género que la promueven y desarrollan cada día.

El Taller Literario del territorio está conformado por jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, y se sitúa en la cúspide de premiaciones nacionales a escala de municipios. Enfoca sus proyectos sobre la base del lanzamiento de poemarios y relatos para público infantil, aunque también se incluyen exponentes de la novela, como es el caso del joven José Juan Guinaldo Morel.

¨ Soy un escritor joven, con grandes proyectos en potencia, en un año he escrito tres novelas lo cual representa un gran logro en estos tiempos para el municipio, donde no se fomenta mucho este género. No me avergüenzo de no haber logrado publicar ninguna de estas, pues a pesar de eso con dichas novelas he participado en varios concursos literarios¨, comenta el novel escritor.

La literatura es el arte de saber envolvernos en un mundo abstracto. Bien lo ha experimentado la joven guaimareña Daniela Young Rodríguez, de 24 años, quien se declara lectora apasionada, y confiesa: ¨ la literatura para mí ha significado más que un pasatiempo, es un encuentro entre musas y diferentes personalidades de mi interior. En Cuba es muy abarcadora y además interesante, pero en realidad la tierra guaimareña me sorprende cada día más con su movimiento literario, y no pierdo la fe en que siga creciendo y demostrando no solo al propio territorio sino a Cuba y el mundo lo que valemos como pueblo de grandes corrientes literarias¨.

La élite literaria del municipio y su labor social

Los principales ejemplos intelectuales en Guáimaro son escritores galardonados con diferentes premios que elevan la literatura local al lugar más alto. Entre ellos destacan: Randol Machado, premio Calendario, Kety Blanco, que radica en España por haber sido ganadora de la beca Frónesi y del concurso Mil Cuentos del Dinosaurio. Imposible dejar de mencionar el legendario dúo madre e hijo que conforman Miriam Estrada y Diusmel Machado, quienes han llevado a cabo juntos un sinnúmero de actividades fundamentalmente destinadas a los niños en el municipio. Tampoco puede obviarse al historiador de la localidad, Desiderio Borroto Fernández, ávido investigador con varios libros publicados.

Los escritores guaimareños no solo se enfocan en escribir y publicar con fines personales, sino que se encargan de llevar a cada rincón del territorio su labor, con el objetivo de mezclar con el pueblo su trabajo, lo cual se ha convertido en su principal tarea. Para esto se han creado varios talleres que fomentan el vínculo autor-lector, además de espacios y jornadas dedicadas a la literatura, incluyendo tertulias y charlas destinadas a niños y jóvenes, sin dejar de promover la venta de libros para el consumo de la población.

¨Contar con espacios dedicados meramente a nuestros asuntos literarios en tiempos como estos de grandes necesidades de promover la literatura significa un privilegio, cada año que pasa fomentamos nuestra labor para con el pueblo¨, declaró Diusmel Machado Estrada, representante fundamental del género en el municipio.

El concepto de literatura que se ha forjado con el paso del tiempo en el territorio guaimareño va más allá de valorar el tema como parte del trabajo de cada escritor, constituye un tema que ha pasado a formar parte de la vida personal de cada uno. Sobre el fuerte vínculo con el tema comenta Miriam Estrada: ¨ser escritora para mí significa darle a mi público más que unas líneas a leer, es una parte de mi vida la que ofrezco al poner en manos de un lector algunos de mis trabajos y estoy segura de que no solo yo pienso así en este territorio y que por eso hemos mantenido en pie esta importante parte de la inmensa cultura guaimareña¨.

Muchas veces las personas piensan que la escritura es una simple forma de entretenimiento, los autores no son vistos como lo que verdaderamente son: fuerzas transformadoras capaces de cambiar una realidad. La literatura es sentimiento, pero también crónica social, con una fuerte influencia. Por eso en tiempos como estos, complejos y cambiantes, es cada vez más necesario que se le dé la importancia que requiere a esta parte imprescindible del arte y de la sociedad.