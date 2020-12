¡Feliz 2021!

Dic, 2020.- Este 31 de diciembre último día del año ‘2020’ me declaro espiritualmente junto a ustedes y pido la jornada resulte súper feliz.

Sé que en varias mesas faltará una silla, sé que existirán momentos propicios para pensar en los que ya no están, en los que por ley del destino partieron a su descanso eterno, imposible olvidarlos en fecha tan significativa, pero también sé que amigos y familiares fortalecerán el abrazo sellado con altas dosis de felicidad por haber vivido 365 días y haber cumplido con la mayor de las exigencias, la más generosa, ofrendar amor incondicional al otro, por suerte existen seres humanos que lo dejan todo por el bien de los demás.

Dificultades personales y sociales nunca faltarán, lo importante es aprender y saber cómo enfrentarlas, eso sí, de algo estamos seguros, siempre encontraremos razones para colmar la vida de colores.

Cuando este jueves las manecillas del reloj anuncien la medianoche todos alzaremos copas para pedir por la salud espiritual y por confiar en la existencia, la misma que somos capaces de vestir de anhelos e ilusiones. Todos exclamaremos con fuerza que culmine la mortal pandemia.

El inicio del ‘2021’ anticipa retos y compromisos, abre caminos a nuevas batallas donde una verdad reveladora siempre cuenta, he aquí su esencia, no busquemos la felicidad donde no está, donde no podamos encontrarla, si piensas que el vivir de forma placentera radica en tener cosas materiales será evidente el daño, el por qué, ten presente que la vida es mucho más, por su don de servir y amar es por eso que se afirma que a pesar de todo, a pesar de la tristeza y la infelicidad, de las lágrimas y las sonrisas, del transcurso de los años ¡La vida es bella!

No desaprovechemos la posibilidad y la ocasión de encontrarnos para una vez más desandar unidos el camino que no precisamente conduce a Roma, sí al comienzo de un viaje cargado de optimismo y mucha fe en el que podremos conversar, cantar, estudiar, trabajar, divertirnos y hacer que de los corazones sinceros brote la enorme dicha que provoca la frase ¡Gracias por existir!

Ahora sí, es el momento justo de decir ¡Feliz fin de año y próspero '2021'!