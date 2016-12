Aeropuerto José Martí registra récord mundial en llegadas de pasajeros foráneos

En este año que concluirá, el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana registró el récord mundial de mayor crecimiento en llegadas de pasajeros foráneos en vuelos comerciales.

La cifra representa un 1 por ciento más que la de 2015, dio a conocer uno de los reportes más completos y confiables de la industria aeronáutica.

La información recibió el destaque de “una de las más sorprendentes revelaciones” de la investigación anual que realiza el reconocido grupo turístico Expedia Inc., sobre la base de Airlines Reporting Corporation (ARC).

Según especialistas del sector, el encomiable resultado es comprensible, ya que durante el año que finaliza entraron en vigor los permisos de aterrizaje en la terminal habanera para los vuelos regulares de 8 aerolíneas de Estados Unidos, que deben sumar una veintena.

En total las compañías estadounidenses Jet Blue, Delta, American Airlines, United, Southwest, Alaska, Spirit y Frontier, tienen autorizadas 110 arribos a 10 ciudades cubanas.

A ello se añade que durante este año se vienen sucediendo, casi semanalmente, la apertura de nuevos vuelos comerciales de compañías latinoamericanas, europeas, asiáticas y de otras regiones que ingresan al mercado turístico nacional.

El más reciente corresponde a la aerolínea Turkish Airlines, la cual inició sus viajes a La Habana el 20 de diciembre, según informó hace unos días, el Ministerio de Turismo de Cuba.

La compañía euroasiática tendrá tres frecuencias semanales, en la ruta Estambul-Habana-Caracas, con aeronaves Boeing 777 de una capacidad para 349 pasajeros.

La prestigiosa aerolínea de bandera turca, posibilitará incrementos en la llegada de visitantes desde otras ciudades de Europa, Medio Oriente y Asia, subrayó el informe.

En los últimos días se anunció la próxima apertura de una nueva ruta regular de la alemana Eurowings y la llegada del vuelo inaugural de la francesa Air Caraibes.

El estudio global de Expedia Inc. y ARC titulado “New Heights for Air Travel: Understanding the Realities of Dropping Ticket Prices and Surging Capacity” ilustra el crecimiento del tráfico aéreo, la caída en el precio de los pasajes, especialmente en las clases turista o económica, y el aumento de asientos disponibles.

Las tendencias mundiales registradas en 2016 y su proyección hacia 2017 de este estudio se basan en el análisis, mediante poderosas herramientas informáticas de la base de datos de ARC, que acumula detalles de los tickets de cerca de 12 500 millones de vuelos de pasajeros.

De ahí la relevancia del dato referido al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, por donde llega más del 50 % de los viajeros internacionales y escenario de importantes obras de ampliación, para extender las áreas requeridas por el movimiento de pasajeros, según un informe divulgado recientemente por la televisión cubana.

Oficinas comerciales de compañías y otros negocios instalados en su interior serán trasladados fuera de la terminal, a lo que se añadirán espacios para recepción, estacionamientos de taxis y autos particulares.

Cuba recibirá este año más de 3,8 millones de visitantes internacionales y tiene previsto superar los cuatro millones el año entrante.