Firme en las aguas del Caribe ¡Celebramos el ‘26’!

Jul, 2017.- Hoy “26 de julio” Cuba toda le canta al porvenir, no con las voces afinadas de las sirenas que tanto complacen a niños y adultos en las historias imaginadas, sí con la voz de la guerrera batalladora que a golpe de sacrificio, entrega y amor lucha sin descanso por conquistar metas y sueños. La mayor de las Antillas canta y lo hace bien, entona con lirismo su himno y muestra su confianza en el futuro.

Hoy Cuba ratifica su fe inquebrantable en el porvenir y muchos le preguntan ¿Cómo es el porvenir? Segura y precisa ella responde: El porvenir es Revolución, equidad, cultura y esperanza, es pueblo en ‘26’.

No hay equívocos, el Día de la Rebeldía Nacional, el más alegre de la historia, se celebra desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maisí. En esta jornada de homenaje y remembranzas, de banderas agitadas y sonrisas, la Patria enardecida vuelve a vestir de verde olivo, no importa la edad, no importa la experiencia acumulada, todos se saben hijos de la nación que nunca olvida y confía en el mejoramiento humano y la utilidad de la virtud.

Pinar de Río, la más oriental de la regiones cubanas vibra en la celebración del aniversario 64 del asalto a los cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, la tierra del tabaco exhibe sus mejores galas, tesón y patriotismo se fusionan, país y emoción retumban en el universo, una fecha conmueve e invita a la marcha unida, a continuar edificando el mañana, a la cabeza de la enorme brigada, un hombre de pensamiento y acción, un guerrillero que más que legado es y seguirá siendo corazón de pueblo, sí, este ‘26’ Fidel está en todas partes, en el infante agradecido de su bondad, en el joven que juró ser ejemplo, en la mujer cubana, en el agricultor, en la aroma de los campos, en la hojas de tabaco, en el monte y la ciudad presto a guiarnos por el camino de los mortales de buena voluntad.

Aquí estamos, aquí seguimos, somos Cuba, tierra en ‘26’, musa que inspira a miles en el mundo, sempiternamente solidaria, altiva y soberana.

¡Viva el Día de la Rebeldía Nacional!