A los héroes se les recuerda sin llanto

Dic, 2017.- Guaimareños de todas las edades recuerdan este 7 de diciembre de 2017 a los héroes caídos en la defensa de la libertad. Nombres de países como Angola y Etiopía por solo citar dos ejemplos ponen al descubierto la grandeza de los hombres que un día sin titubear dieron su paso al frente y con arrojo y voluntad entregaron hasta su último aliento en la batalla de hacer realidad el sueño que conduce a un mundo mejor.

Este jueves renacen miles de anécdotas, las inolvidables protagonizadas por el Titán de Bronce, Antonio Maceo Grajales, caído junto a su ayudante Panchito Gómez Toro en fecha como la de hoy, justo en el año ‘1896’ y las grabadas para la posteridad por los jóvenes y valientes guerreros que ante el llamado de la Revolución dijeron presente e hicieron valer el sentimiento de solidaridad e internacionalismo que tanto engrandecen la historia patria.

Es un día de dolor y recuento, de tristeza y a la vez orgullo del deber cumplido, es una jornada para dialogar y trasmitir a las nuevas generaciones que los héroes de la nación no están ni olvidados ni muertos.

En cada uno de los territorios cubanos, sus hijos en peregrinación hasta los panteones donde reposan los restos de los caídos en combate, llevan la rosa blanca y el respeto hacia todos los que hicieron suya la expresión: ¡Cualquier lugar es mi tierra en solidario hacer!

Desde la intimidad familiar más profunda, desde las tristes y a la vez gloriosas leyendas, desde el corazón de un país que lucha y no claudica, brota el espíritu redentor de los mártires, fuente que no se agota, hálito de luz que inspira porque la esencia internacionalista en la mayor de las Antillas no tiene fin.

En el alma de cada médico guaimareño, cada deportista, maestro, técnico, obrero, perviven hoy los rostros de los nueve hermanos fallecidos en suelos lejanos, paradigmas de un pasaje perpetuo y fecundo y, late también el heroísmo de Antonio Maceo y Panchito Gómez Toro, independentistas de altura, de coraje y acción.

Vale entonces poner punto final a este escrito con las palabras del inolvidable Fidel Castro Ruz, pronunciadas en el acto de despedida de duelo a nuestros internacionalistas caídos durante el cumplimiento de honrosas misiones militares y civiles, efectuado en el Cacahual, el 7 de diciembre de 1989:

Estos hombres y mujeres a los que hoy damos honrosa sepultura en la cálida tierra que los vio nacer, murieron por los más sagrados valores de nuestra historia y de nuestra Revolución.

Ellos murieron luchando contra el colonialismo y el neocolonialismo.

Ellos murieron luchando contra el racismo y el apartheid.

Ellos murieron luchando contra el saqueo y la explotación de los pueblos del Tercer Mundo.

Ellos murieron luchando por la independencia y la soberanía de esos pueblos.

Ellos murieron luchando por el derecho al bienestar desarrollo de todos los pueblos de la tierra.

Ellos murieron luchando para que no existan hambrientos, mendigos, enfermos sin médicos, niños sin escuelas, seres humanos sin trabajo, sin techo, sin alimento.

Ellos murieron para que no existan opresores y oprimidos; explotadores ni explotados.

Ellos murieron luchando por la dignidad y la libertad de todos los hombres.

Ellos murieron luchando por la verdadera paz y seguridad para todos los pueblos.

Ellos murieron por las ideas de Céspedes y Máximo Gómez.

Ellos murieron por las ideas de Martí y Maceo.

Ellos murieron por las ideas de Marx, Engels y Lenin.

Ellos murieron por las ideas y el ejemplo que la Revolución de Octubre expandió por el mundo.

Ellos murieron por el socialismo.

Ellos murieron por el internacionalismo.

Ellos murieron por la patria revolucionaria y digna que es hoy Cuba.

¡Sabremos ser capaces de seguir su ejemplo!

Para ellos: ¡Gloria eterna!

¡Socialismo o Muerte!

¡Patria o Muerte!

¡Venceremos!