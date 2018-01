Destellos de un hombre excepcional

Ene, 2018.- Lo sabe la historia de Cuba, lo sabe el pueblo patriota y redentor, el mismo que hoy recuerda al hombre capaz de donar sus pulmones a la lucha revolucionaria. No hay equívocos, Rubén Martínez Villena vuelve al combate para una vez más ratificar su poder de no consagrase a utopías irrealizables. En sus años de vida que no fueron muchos previó el triunfo popular de enero de ‘1959’, capitaneado por Fidel Castro Ruz.

Del Rubén poeta



Este martes 16 de enero de 2018 los stands de las bibliotecas cubanas se colman de miradas, una obra se adueña de las vistas que atentas y entusiasmadas releen el poema titulado: La pupila insomne.

De hechos y colaboraciones

Villena laboró afanosamente en la preparación del VI Congreso Nacional Obrero de la Unidad Sindical. Él gran cubano, uno de los más representativos del pensamiento rebelde puso su saber de abogado al servicio de los trabajadores. Fue Rubén el luchador que bautizó al dictador Gerardo Machado con el apelativo de Asno con garras. En ‘1927’ ingresa al Partido Comunista, redacta y firma la Declaración del Grupo Minorista. El 20 de marzo de 1930 logra llevar a cabo la huelga, toda una demostración de la fuerza de la clase obrera.

Consejero, asesor, puntal ideológico de los marxistas y abogado de los trabajadores, muy afectado de la salud, sacó fuerzas y habló por última vez a las masas desde el balcón de la Liga Antiimperialista de las Américas, lo hizo y lo hizo bien justo cuando las cenizas de Julio Antonio Mella llegaron a La Habana.

En su currículo de batallador por las causas justas sobresale su participación en protestas estudiantiles y de las masas populares, la fundación de la Falange de Acción cubana inspirada en la máxima de instaurar la república. También descuella como integrante de la Asociación de Veteranos y Patriotas.

En su viaje a Florida, Estados Unidos, con el objetivo de bombardear al Palacio Presidencial, se entrena como aviador. Al fracasar el movimiento es detenido, regresa a la mayor de las Antillas y se dedica a la labor literaria. A fines de ‘1927’ enferma y el martes 16 de enero de 1934 fallece de tuberculosis en el sanatorio La Esperanza, en La Habana.

Coincidencia que invita a la retrospectiva descrita en un verso

A los 84 años de la muerte del cubano que mucho amó a su madre María de los Dolores de Jesús Manuel de Villena y del Monte y también a su esposa Asela Jiménez, el calendario marca un nuevo martes, un nuevo 16 de enero, jornada para una vez más evocarlo como lo hizo el Poeta Nacional Nicolás Guillén en la revista Social de febrero-marzo de ‘1936’:

Ahora que ya no existe su voz, es cuando nos golpean las sienes sus palabras:

Tengo el impulso torvo y el anhelo sagrado

de atisbar en la vida mis ensueños de muerto.

¡Oh, la pupila insomne y el párpado cerrado!...

(¡Ya dormiré mañana con el párpado abierto!)…