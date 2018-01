Gracias doy a José Martí por su inteligencia y legado

Guáimaro, 29 ene.- En el aniversario 165 del natalicio de José Martí las motivaciones de los niños sobrepasan las expectativas. Los colectivos estudiantiles obsequian al maestro, flores, dibujos, poemas, canciones y también declaran su sentir por el hombre que hoy descansa sereno en la tierra que le vio nacer y vivir para enaltecerla.

Lianet Morell Mendoza es la protagonista de este tiempo de entrevista. Ella estudia el octavo grado en la secundaria básica ‘Roberto Rodríguez Fernández’ y como integrante de la nueva generación quiso dialogar acerca del hombre que justo el 28 de enero de 1853 nació en una casita de vieja arquitectura, en la calle Paula, en la ciudad de La Habana.

Periodista: José Martí escribió para todos los niños de América el conocido texto La Edad de Oro ¿Lo has leído alguna vez?

Lianet Morell Mendoza: ¡Qué infante de esta hermosa isla no lo la ha hecho! Sí Martí es el más universal de todos los cubanos me atrevo a asegurar que La Edad de Oro es el libro más universal.

P: Siempre que dialogó con pioneros afirman que al revisar el texto de principio a fin, inmediatamente retornan a la primera página con el mismo afán de aprender ¿Sientes lo mismo?

L.M.M: Me apasiona lo escrito por el Apóstol de la Independencia ¡Se inspiró en todo! Cada propuesta reflejada trae consigo enseñanzas y reflexiones en las que prevalecen las esencias de los valores humanos a los que tanto él se refirió en sus creaciones dirigidas a nosotros los más pequeños. Martí quería que fuéramos corteses, amables, estudiosos, que nunca nos faltara la ternura, la paciencia y la generosidad. Si nuestro lema pioneril asegura que seremos como el Che, orgullosa me siento de eso y también mucho me gustaría ser como Martí ¡Uh, que hombre tan inteligente! Sabes, todas las virtudes humanas son grandiosas pero la inteligencia la valoro al máximo ¡Quisiera ser como Martí!

P: ¿Qué conoces del hombre de La Edad de Oro?

L.M.M: Martí fue un luchador incansable, supo ser poeta, maestro, soldado, Apóstol, mártir. Le cantó en dulces versos a la Patria, a los niños, a la naturaleza, a la belleza de la mujer, te digo más, mi abuelita adora su literatura y siempre me dice: Lianet, Martí idealizó hasta su propia muerte cuando dijo que quería caer de cara al sol y tener en su tumba un ramo de flores y una bandera.

P: Si tuvieras que describir en palabras cómo es recordado José Martí por los cubanos de hoy ¿De qué manera lo harías?

L.M.M: Para José Martí el homenaje de los cubanos y en especial de todos los niños es eterno, no sólo le recordamos en fechas históricas imborrables para la nación, si se habla de la naturaleza, allí está Martí, si se habla de amor, allí está Martí, si se habla de patriotismo, nunca falta el nombre de Martí, es que Martí es Cuba, Patria y también Humanidad, para él todo nuestro respeto y veneración.

P: Gracias Lianet Morell Mendoza por concederme esta entrevista y demostrar cuanto amas al independentista que no solo creyó una patria cubana de libertad y de justicia, también una América magnánima por el amor que uniría a todos sus pueblos.