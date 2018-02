Camilo está en mi corazón

Feb, 2018.- A Susel Carmenate Gilbao le encanta la idea de volver la mirada hacia personalidades como Camilo Cienfuegos Gorriarán, el Comandante de sombrero alón y amplia sonrisa, el héroe del que siempre afloraron la audacia y la creatividad.

Dialogar con la joven estudiante de la enseñanza media en Guáimaro, más que una plática común representa un encuentro desde ya memorable inspirado en el hombre cuyo legado se entrelaza con las circunstancias actuales en que vive la protagonista de este tiempo de entrevista.

Periodista: ¿A qué se debe tu admiración por el Señor de la Vanguardia?

Susel Carmenate Gilbao: Agradezco mi pasión por Camilo a mi mamá, ella siempre antes de dormir me contaba anécdotas del proceso revolucionario, sabes, un día en un examen me pidieron contará la leyenda que más me había impresionado de los guerrilleros de la Sierra Maestra, por supuesto, rápido vinieron a mi mente las protagonizadas por Fidel y el Che pero preferí aquella inolvidable cuando el Héroe de Yaguajay es herido en combate y sus compañeros corrieron a atenderlo, Camilo vio a otro herido y ordenó que lo atendieran primero. Al darse cuenta que no cumplían su orden, gritó: -¡O lo cargan ustedes o lo cargo yo!

P: ¿Por qué crees que el legado de Camilo se entrelaza con las circunstancias actuales en que vives?

S.C.G: Me gusta tu pregunta. Opino que a Camilo debemos recordarlo siempre, no sólo en fecha como la de hoy que rememoramos el Aniversario 86 de su natalicio o en la jornada que dedicamos a él y al Che en el mes de octubre. Como Camilo, también los pioneros de esta época hacemos travesuras, cultivamos amigos, emitimos criterios sin la ayuda de ningún adulto, hablamos con frescura, bromeamos y lo más importante, amamos mucho a la patria, esa por la que tanto el hombre que hoy homenajeamos luchó al punto de alcanzar junto al resto de sus compatriotas la libertad definitiva aquel memorable 1ro de enero de 1959.

P: ¿Qué pasaje de aquellos días victoriosos nunca olvidas?

S.C.G: Las clases de Historia de Cuba me fascinan. Desde la enseñanza primaria me ha gustado leer y conocer los hechos que marcan un antes y un después de la Revolución Cubana. Si tuviera que escoger ahora un pasaje de aquellas jornadas victoriosas no podía dejar de mencionar lo acontecido el 8 de enero del 59 en el discurso de Fidel en Columbia, el inmortal líder habló con el alma y en alta voz, tanta era su emoción que le preguntó a su hermano de lucha “¿Voy bien, Camilo?”La respuesta no podía ser otra “Vas bien Fidel”.

P: ¿Qué significa para la vida de Susel Carmenates Gilbao el ejemplo de Camilo Cienfuegos Gorriarán?

S.C.G: Me la pusiste difícil pero te voy a responder con una frase que aprendí de mi abuela: “El Señor de la Vanguardia siempre será recordado en los años venideros porque el futuro necesita del heroico pasado, el mismo que supieron protagonizar los hombres nacidos para no morir nunca”. Camilo está en mi corazón, en un afiche gigante en mi cuarto, en mi libreta de apuntes, en mi ayer, mi hoy y mi mañana. Camilo pervive y renace en el tiempo.

P: Contundentes y hermosas respuestas tal parece nacidas de una persona con más edad, eso prueba que la nueva generación de cubanos se instruye y defiende su compromiso de no dejar morir la historia, porque como afirmo José Martí: “Dos cosas hay que son gloriosas: el sol en el cielo, y la libertad en la tierra.”