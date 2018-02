Profesional de valía ratifica su compromiso con el juego ciencia

Guáimaro, 16 feb.- Carlos González Labrada fue seleccionado el pasado año ‘2017’ mejor árbitro paralímpico en la región más oriental de Camagüey.

En tiempo de entrevista le propongo conocer más de cerca a este guaimareño, entrenador de ajedrez que actualmente labora en el Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación (INDER).

Periodista: ¿Cuánta seriedad aporta el árbitro a los eventos competitivos?

Carlos González Labrada: Un buen árbitro es capaz de vincular orgánicamente la responsabilidad con la ética y el respeto con la imparcialidad, hace frente a las acciones incorrectas y garantiza la calidad de la competencia. Le corresponde lograr una contienda armónica amparada por normas y valores. El árbitro viene siendo un educador dentro de la disciplina deportiva que defiende.

P: ¿Qué puede contar de sus experiencias acumuladas hasta ahora?

C.G.L: Son muchas y cada una representa una lección de vida. He tenido la dicha de participar en varios eventos y en todos ha quedado bien claro que el ajedrez es un deporte de superación y empeño, no por gusto es conocido como el juego ciencia. Cada competencia me convoca a vivir el momento pero sobre todo a crecer como árbitro paralímpico y convencional. El ajedrez acumula una rica historia, leyenda que se mueve entre la tradición que nunca se rompe y la renovación que exige horas y horas de investigación, estudio y preparación. Estas claves ratifican que en el ajedrez no todo está escrito, es una disciplina abierta siempre a la inteligencia, la picardía constructiva y el buen pensamiento.

P: Satisfacciones de Carlos como defensor de normas y valores que fortalecen la salud de uno de los juegos de mesa más populares del mundo.

C.G.L: No me declaro totalmente satisfecho porque siento que me falta mucho por hacer, eso sí, manifiesto mi orgullo y mi compromiso con los retos que debo enfrentar en el futuro. Como árbitro y también como entrenador me propongo metas, entre ellas, promover las experiencias ganadas por años, solidificar con mi desempeño diario la práctica del ajedrez, desarrollar el movimiento de atletas aficionados y aprovechar todas las iniciativas que posibiliten mayores aportes al también conocido como el juego de las 64 casillas .

P: ¿Algo más?

C.G.L: Darle las gracias por la entrevista e invitarla a participar hoy viernes 16 de febrero en la simultánea de ajedrez con más de 60 tableros prevista en las áreas del Parque Constitución, ubicado en el corazón del casco histórico de nuestra ciudad.

P: Gracias, allí estaré.