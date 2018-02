En defensa del prestigio de la lengua materna

Feb, 2018.- En una de sus siempre convincentes e interesantes entrevistas la doctora cubana Nuria Estrella Gregori Torada manifestó que al español le cabe, más que ser, “herramienta del imperio”, ser “compañero de la integración”. En este Día Internacional de la Lengua Materna vale recordar la ingeniosa opinión que valida la defensa y avance del español en el mundo.

Notable es la unión entre los países de habla hispana, los mismos que fusionados en academias trabajan y protegen la unidad de la lengua y reconocen su diversidad.

Aunque para algunos organismos internacionales el español no sea considerado lengua oficial, como sí lo son el inglés y el francés, no puede negarse que el primero está más saludable que nunca, de ahí la necesidad de fortalecer mucho más la batalla para que sea reconocido a nivel mundial porque se ha ganado ese derecho no solo por su extensión en el planeta tierra, también por su vastísima literatura y la honrosa lista de escritores con alto prestigio a nivel internacional.

Los centros escolares en el territorio más oriental de la provincia de Camagüey toman como fuente de inspiración la jornada de este miércoles 21 de febrero de 2018 para demostrar a los alumnos en clases, charlas y conferencias el profundo mensaje legado por Octavio Paz, poeta, ensayista y diplomático mexicano, premio nobel de literatura en ‘1990’, escritor que en su ensayo Nuestra Lengua asevera el perpetuo cambio que enfrenta el idioma y que gracias a esas variaciones el español es y seguirá siendo una lengua universal, capaz de aglutinar las particularidades y el talento de muchos pueblos, no obstante, resulta positivamente asombroso cómo el castellano se nutre y varia.

“El Día Internacional de la Lengua Materna es acontecimiento propicio para solidificar por ejemplo la batalla contra la chabacanería y la violencia verbal, fenómenos de conducta social reflejados a través de la lengua”, así plantea la experimentada pedagoga Olga Laguna, educadora de la enseñanza primaria que en sus años de labor aprovecha al máximo la magia de la lectura como caudal inagotable de conocimientos.

Para Olga los libros representan los mejores amigos del saber, ellos motivan incluso a emplear el diccionario para indagar y conocer el sentido de una palabra y así a la hora de utilizarla evitar sea empleada incorrectamente.

“La lengua es algo que uno debe respetar y preservar. Es la tuya y tienes que hacer lo posible por expresarte de forma digna: el español es una lengua de prestigio”, estas palabras de la profesora Marcia Fernández, del Departamento de Lingüística Hispánica de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, sirven de alerta y a la vez de cierre de este comentario que motiva a la reflexión.