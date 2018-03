Una historia de amor maternal que merece ser contada

Guáimaro, 22 mar.- La fuerza maternal le brota por las venas, querida por su familia y apreciada por la gente Mireya Miranda es de esos seres humanos que llegan a calar hondo en el corazón por la actitud que asumen ante la vida, por el don que atesoran de no claudicar y seguir adelante.

De visita en su casa con el propósito de lograr de ella una entrevista, supe al llegar que no solo entraba al hogar de una mujer luchadora al máximo, también de una madre apasionada que ama a sus dos retoños y a su hija de 26 años Yohana, enferma con el síndrome de Down, le entrega inigualables dosis de cariño, razón suficiente para que Yoha como le llaman los más allegados declare que su mamita es lo más grande para ella.

En una casita modesta, bien ordenada y muy bonita transcurre la vida de Mireya y sus dos hijos, no hubo una negativa en mi diálogo con ella, solo Yohana no quiso concederme la entrevistara pero sí me confesó que le encanta la banda sonora de la telenovela colombiana La hija del mariachi, recortar papeles con tijeras y ayudar en los quehaceres de la casa.

Mi estancia no fue muy larga pero los minutos vividos allí me hicieron comprender mucho más la capacidad de acogida y la entrega ilimitada de Mireya hacia sus vástagos, no hay dudas, en su acogedor recinto se respira una atmósfera de amor entre todos sus miembros.

La protagonista de esta historia ha vivido momentos difíciles, pero saberse apoyada le han ayudado a superarlos. Le solicité publicar su historia y aceptó mi petición, aprovecho entonces la oportunidad para compartirla con todos.