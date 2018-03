Propuesta educativa que detalla hechos memorables de la nación

Guáimaro, 28 mar.- El estudio de la asignatura de Historia de Cuba resulta sin lugar a dudas la de mayor connotación en los alumnos de las enseñanzas primaria y secundaria pertenecientes a la región más oriental de Camagüey.

Con gran entusiasmo esperan a los profesores que de manera amena imparten las clases y destacan en ellas imborrables sucesos a través de los cuales conocen de la vida, obra y trayectoria de lucha de los patriotas, revolucionarios y líderes que no escatimaron esfuerzos ni empeños por lograr la libertad definitiva de la isla mayor de las Antillas.

Anécdotas, leyendas y notas de interés resaltan en las conferencias diseñadas con el objetivo de profundizar en las raíces, costumbres e ideales de la nación.

Gracias a los amantes de la Historia de Cuba, los estudiantes del territorio conocen mucho más acerca de los acontecimientos protagonizados por Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria, Mariana Grajales, la Madre de los cubanos, de Antonio Maceo y Panchito Gómez Toro.

Se suman también los nombres de José Martí, el Apóstol de la Independencia, Camilo Cienfuegos, el Héroe de Yaguajay, y de Ernesto Che Guevara, el Guerrillero heroico, considerado una de las personalidades más trascendentales de la historia de América Latina.

La proeza y pujanza del inolvidable líder Fidel Castro Ruz, el Soldado de las Ideas, y su hermano Raúl impulsan a las nuevas generaciones no sólo a ser mejores seres humanos cada día, también los incentivan a defender la Revolución triunfante con la misma pasión y arrojo que lo hicieron los hombres y mujeres que hoy la engrandecen por su entrega incondicional

En cada encuentro con la historia está presente el más universal de los cubanos, el diestro José Martí, el independentista de altura, autor intelectual del Moncada, principal inspirador del joven abogado Fidel Castro Ruz que en su alegato de defensa La Historia me Absolverá no dejó de mencionar la frase martiana: "No hay proa que taje una nube de ideas".

Mucho estremecen a niños y adolescentes los pasajes acontecidos el 26 de julio de 1953, fecha que marca los asaltos a los cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, en la memorable gesta Fidel Castro y sus compañeros no lograron la victoria, pero sus ideas habrían de triunfar, pues traían en el corazón las doctrinas del maestro y bebieron de la fuente de su pensamiento.

Todo lo anterior ratifica que los pioneros guaimareños están comprometidos con su tiempo y también con la historia, razones suficientes que ponen al descubierto una gran verdad: Los pinos nuevos aman la patria y prometen salvaguardarla de todo aquel que pretenda dañarla.