Entre el aroma del tabaco un oficio educa e instruye

May, 2018.-Una guaimareña se presenta para contar acerca de su experiencia rica en espiritualidad, una mujer se levanta todas las mañanas con el ánimo de conquistar el corazón de los que laboran junto a ella, una fémina, Diosaira Herrera Ronquillo, este 29 de mayo se siente feliz por ser lectora de tabaquería y por celebrar junto al resto del colectivo que le acompaña el Día del Trabajador tabacalero en la mayor de las Antillas.

Periodista: ¿Consideras que el oficio que realizas enseña a poner el corazón en las esencias de los otros?

Diosaira: Por supuesto. Esta actividad es ardua y difícil al mismo tiempo, me corresponde a mí seleccionar los temas, pero nunca lo hago sola, indago, pregunto, respondo a las inquietudes de las operarias, así logro instruir y educar y eso me satisface mucho. Trato que por medio de mis lecturas las productoras que trabajan en la unidad se sientan representadas, selecciono temas publicados en revistas, libros, folletos, acudo con frecuencia a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) para prepararme mejor acerca de temáticas relacionadas con la familia, los valores humanos, la educación de los hijos, ah, algo que no puede faltar, la historia de Cuba, sus pasajes, efemérides y anécdotas que la distinguen perviven en mis lecturas tanto matutinas como vespertinas.

P: ¿Logra Diosaira que en su colectivo germine el significado de lo que representa sentirse y trabajar en familia?

D: El oficio que desempeño fortalece esa maravilla, muy bonita tu interrogante y la respuesta es una sola ¡Somos una gran familia! en la que encuentras a la joven, la madre, la abuela, prestas a colaborar y solidificar el sentido de la solidaridad, la reciprocidad, el humanismo y el amor entre todos. Fíjate si somos una gran familia que yo ayudo a los hijos y nietos de las trabajadoras a realizar sus tareas escolares, siempre que mis colegas me piden un consejo trato de que mi lección les sirva para el momento y para el futuro, dialogamos de todo, de las responsabilidades en el hogar, de la actualidad municipal, nacional e internacional, en fin, de la vida que aunque tiene alguna que otras espinas no podemos negar que es bella, muy bella.

P: Ser lectora de tabaquería ¿Qué te aporta como persona?

D: Mucho, me aporta mucho. Soy educadora de profesión, laboré en ese sector privilegiado y orgullosa me siento de haber formado parte de él, todo lo que aprendí en el magisterio lo pongo en práctica como lectora. En el momento que entro al salón crece mi motivación porque siento que sigo siendo maestra, esta condición me ha posibilitado hacer realidad mis sueños. Leer, recibir apoyo de amigos que laboran en entidades culturales del municipio, investigar, son acciones que me ayudan para lograr lo que me propongo, por ejemplo la edición del boletín Caoba, iniciativa que decidí identificar con el nombre que le daban los aborígenes a la hoja del tabaco, sin dudas esta novedad puesta en marcha desde el pasado mes de enero gusta mucho e impacta de manera positiva, y qué decir de los cuentos, novelas, estos aportan al gremio enseñanzas imprescindibles para hacer valer la calidad de vida que necesitamos como seres humanos.

P: En esta jornada de celebración, sí, porque los tabacaleros cubanos están de fiesta, ¿Qué mensaje envías a los que demuestran que el hacer cotidiano jamás pierde su encanto?

D: El mensaje de la motivación ¡Imaginas trabajar sin motivación, ni pensarlo! Reza una frase muy conocida por los cubanos que el trabajo dignifica y es por eso que hay que asumirlo con mucha responsabilidad y con los pies siempre puestos sobre la tierra. Los que laboramos en la unidad de beneficio del tabaco en Guáimaro, sabemos que el sudor que brota de frentes y manos nunca es en vano, aportamos al desarrollo del país por eso nos ganamos la sede del acto provincial, por eso hoy en el centro recreativo Las Colinas seremos agasajados por la entrega y pasión con que cada uno responde a las convocatorias de producir siempre más.

P: Gracias Diosaira Herrera Ronquillo por esta entrevista clara y precisa, diálogo que deja bien claro la pasión por un oficio que engrandece al hombre.

D: Gracias a ti por permitirme compartir con otros mi experiencia como lectora de tabaquería, compromiso que asumo con mucho amor.