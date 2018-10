Sin las niñas no se puede vivir

Oct, 2018.- Linet María Rodríguez Pérez, disfruta al máximo los dibujos animados, juega con sus amiguitos y poco a poco descubre las maravillas del mundo a través de los libros y los cuentos de su viejita más querida. En su casita confortable vive junto a sus padres y abuelos (Nana y Tata), todos se encargan de su educación, esta tarea también la asume la promotora del Programa Educa a tu hijo, modelo pedagógico que despierta en los infantes desde edades tempranas habilidades y formas de comportamientos, vitales para la vida futura.

Linet María se siente feliz por partida doble, sabe que no solo ella, también todos los niños que habitan la isla donde vive, tienen derechos y la posibilidad de asistir a la escuela.

Cuenta que al escuchar noticias relacionadas con pequeños que en otras naciones del planeta tierra en vez de estudiar tienen que trabajar muy duro para ayudar al sostén económico de la familia, su corazoncito entristece y es cuando agradece la suerte de haber nacido en Cuba y de contar con un guía eterno, Fidel, Comandante que en sus largos años de lucha prometió cumplir todo lo soñado por el autor del libro La Edad de Oro, y así lo hizo, Fidel atesoró el don de transformar en realidad cada quimera de José Martí, con amor, cariño y ternura, el gigante de América validó la frase martiana : “ Los niños son la esperanza del mundo”.

Hoy Linet María despertó temprano, aún en su camita repleta de muñecas recibió el beso tierno de mamá, papá y la abuela, mientras, su tata como llama cariñosamente a su abuelito se encargaba de cortar un rosa de su lindo jardín, así lo hace todas las mañanas y la dedica a la princesa, para él, más linda del mundo, pero esta vez la rosa llegó a las manos de Linet María con un mensaje especial:

“Hoy se celebra el Día Internacional de la Niña, por ser buena y amorosa, sensible y disciplinada te dedico esta bonita rosa premiada con los colores de la más tierna mariposa”. Ante la declaración, la protagonista de mi historia no pudo esconder el brillo en sus ojitos almendrados, de ellos brotaron lágrimas abrazadas a la alegría de saber que las niñas tienen su jornada especial para ser agasajadas con flores, como lo hizo su abuelo, con frases bonitas, con misivas de aliento.

Entusiasmada Linet María pidió a su mamita la vistiera pronto, su progenitora emocionada cumplió su petición, al presentarse en la sala de su armonioso hogar, Linet lucía como hada encantada, en su rostro bisoño prevalecía el deseo de poder obsequiar lindas flores del jardín de su Tata, a todas las niñas que asisten como ella al Programa Educa a tu hijo, no hay equívocos, hoy Linet María Rodríguez Pérez se llevó una gran sorpresa, la noticia de saber que cada 11 de octubre, desde el año ‘2011’, se conmemora en todo el orbe el Día Internacional de la Niña, oportunidad para demostrar que el amor por ellas no palidece, porque como afirmó Martí: “Sin las niñas no se puede vivir, como no puede vivir la tierra sin luz.”