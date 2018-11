Tonito crece acompañado de los libros

Nov, 2018.- Ayer en la tarde visité su casa, quiso enseñarme su cuarto adornado por los juguetes que más adora, sorprendida quedé al ver al abuelo cartero, tuve uno igual, y eso me hizo recordar años de mi infancia. Cerquita de su cama, en su mesita de noche conserva dos textos, el primero,La Edad de Oro, y el segundo, El libro de la Fantasía, del escritor guaimareño Roberto Machado Izaguirre.

Confieso que me alegró un montón saber que el protagonista de mi historia siente predilección por los cuentos, las décimas y la revista Pionero. Me contó que sus padres siempre antes de dormir le leen historias, por eso sueña con ser poeta. Con gracia y una sonrisa mágica a flor de piel me dijo que tiempo atrás su abuelita Justina quería permutar y ninguna de las casas vistas por ella le gustaban, entonces la miró y con la picardía que sólo atesoran los niños, sí, esa picardía hechizante que nos hace reír al punto de divertirnos, le tarareó a su abu, como cariñosamente le llama, lo siguiente:

Vengan todos a escuchar:

“Se permuta una azotea

y un paso de jicotea por un cuadro sin pintar.

Se permuta un palomar

Por un nido de jutía

Y los coches de un tranvía

Por la cueva de un cangrejo,

Y el techo de un carro viejo

Por una jaula vacía”.

Su abuelita al escucharlo lo miró con la ternura que nunca falta en los que peinan canas y para seguirle la corriente como se dice en buen cubano, le respondió también con picardía: “Esas casas tampoco me gustan, he decido no permutar”. Supe entonces que así, un poco en broma y un poco en serio, la familia de Tony Almenares Rodríguez, se empeña en inculcarle al más preciado tesoro del hogar el amor y pasión por la lectura.

Tonito no demoró, me tomó de la mano y me llevó hasta el último cuarto, en él encontré un librero colmadito de detalles literarios, libros bien organizados, revistas bien cuidadas, textos de informática, de ciencia y técnica, de salud, en fin todo un paraíso del que no desearías salir nunca.

La visita sobrepasó mis expectativas, Odalis mi vecina me había contado parte de la historia de Tony Almenares Rodríguez, decidí entonces comprobarla, mi amiga estaba en lo cierto, en la morada de Tonito el arte de las letras ocupa un lugar especial, un puesto donde resplandece la paz interior, la misma que fortalece los valores humanos convirtiéndonos en mejores personas capaces de hacer florecer y afianzar la esperanza necesaria.

Tony Almenares Rodríguez conoce muy bien a José Martí, de él ha leído obras increíbles, aprovechó el momento para agradecer a Roberto Machado Izaguirre su regalo para los niños guaimareños y cubanos- por suerte mi mamita me compró su libro-me dijo-,me gustan todas las obras pero siempre que puedo, cuando hago mis improvisaciones ante mi mejor público: mi mamá, mis abuelitos, mi hermanito José Mario y mi papá, seleccionó la propuesta titulada Pintor de disparates, sí, es muy cómica y divertida, dice así:

Yo pinto con acuarelas

El cantío del caballo,

Pinto el relincho del gallo

Y una rana con espuelas,

Un sinsonte con dos muelas

Y un cangrejo con violín,

Pinto al grillo Serafín

Cuando el majá corcovea

Y pinto una jicotea

Con alas de tomeguín.

Feliz y satisfecha me despedí de Tony Almenares Rodríguez, estudiante del tercer grado, lo hice con el corazón henchido de ternura, no sin antes agradecer a la abuela su sabrosa taza de café y reiterarle al inspirador de mi leyenda que volveríamos a encontrarnos muy pronto.