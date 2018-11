Batalla por la salud individual, colectiva y comunitaria

Guáimaro, 9 nov.- Un trabajo serio en cuanto a la labor preventiva en las comunidades del municipio de Guáimaro realizan los trabajadores de control de vectores, con el propósito de reducir los focos de mosquitos.

Los habitantes de la región más oriental de Camagüey conocen lo que representa tener un medio ambiente limpio, agradable y saludable, libre de vectores, pues de ese entorno depende la calidad de vida de la población.

Uno de los problemas más serios reportados en el municipio responde a la falta de percepción del riesgo al encontrar micro vertederos, poco sentido de pertenencia y hasta indisciplinas de algunos vecinos que se niegan a que sus viviendas sean revisadas y fumigadas.

La salud medioambiental de ser defendida por todos, desde el hogar hasta el puesto de trabajo, pues de la higiene depende la fortaleza individual, colectiva y comunitaria.

Siempre hay que estar alerta y si a diario se habla del ejercicio auto-focal no es mera tarea sino programa habitual, en tal sentido no puede bajarse la guardia, no puede existir conformismo con los niveles de infestación, porque una picada de mosquito basta para provocar serios problemas a la localidad.

Los operarios de Vectores pertenecientes a las áreas de la Salud Pública en Guáimaro vigilan y controlan la posible presencia de mosquitos no sólo en los hogares y comunidades, también en los centros laborales por lo que el accionar encaminado a proteger a la población se incentiva a todo lo largo y ancho del territorio.

Siempre que un foco es detectado, el accionar de los trabajadores de la Campaña Anti-vectorial no se hace esperar, activos y con altas dosis de responsabilidad y sentido de pertenencia asumen la tarea de erradicar de inmediato la proliferación del dañino vector.

La observación estricta del sistema de vigilancia con lar-vitrampas se intensifica en las comunidades de Martí, Galbis, Palo Seco, Pueblo Nuevo, Cascorro y Guáimaro, además de las visitas casa a casa donde explican las conductas a seguir.

Los operarios y supervisores de Vectores en el caso de detectar en los hogares Aedes albopictus usan abate al depósito, mientras al descubrir Aedes aegypti aplican el producto en todo tipo de reservorios de agua con el objetivo de prevenir la propagación de estas familias de insectos que tantos perjuicios ocasionan a la salud humana y al entorno.