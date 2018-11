Maestro guaimareño sella un pacto con la luz

Guáimaro, 13 nov.- Este ‘2018’ representa para Omar García Galindo no sólo un año más que le inspira y convoca a fortalecer sus altas dosis de responsabilidad en la formación de la nueva generación de cubanos, también a brindar por el aniversario 40 de creación de la escuela secundaria básica urbana donde destaca como profesor fundador del recinto reconocido por su historia y su nombre, ESBU Coronel Manuel de Jesús Valdés Urra, centro escolar perteneciente a la región más oriental de Camagüey, inaugurado el 8 de octubre de 1978.

Motivada por el acontecimiento decidí entrevistar al educador que jornada tras jornada asume su labor con la misma pasión del primer día. Justo en el Palacio de Pioneros La Edad de Oro, bajo las sombras de frondosos árboles que dan belleza al lugar dialogué con el maestro de maestros, supe así que en sus años mozos mostraba especial interés por las carreras militares hasta que decidió reorganizar su vocación y optó por el magisterio, la razón, el deseo perenne de educar, trasmitir sus conocimientos y lo más importante, contribuir con su modesto aporte a la formación del hombre nuevo que tanto necesita y exige la patria.

Ante el profesional locuaz, seguro y preciso en sus respuestas, no quise desaprovechar el momento para preguntarle qué pedagogo le motivó a ser el instructor que es hoy, mencionó a José de la Luz y Caballero, también a José Martí, pero para él, Fidel representa el mayor ejemplo, -aunque no se graduó como maestro, el Comandante supo ser faro y guía de la nación, impartió clases magistrales, ojalá la vida me premiara con más años de existencia para seguir mi tarea como profesor, labor que me reporta felicidad y confianza en el futuro-,dijo.

45 años en la humana acción de educar atesora el protagonista de esta historia que con orgullo y satisfacción recuerda experiencias maravillosas e inolvidables. En la amena plática no desdeñó la ocasión para agradecer a todos los que le ayudaron en su formación como profesor de la asignatura Geografía. Entre tantas expresiones bonitas y conmovedoras no podía faltar la esperada confesión de Omar, actor principal de mi leyenda, ante la pregunta ¿Qué representan para usted: el magisterio, la escuela secundaria básica Manuel de Jesús Valdés Urra y los alumnos? La revelación resultó categórica: El magisterio representa mi vida, la escuela donde trabajo mi segunda casa y los alumnos, mis hijos.

Entre declaraciones y emociones culminó la entrevista, una vez más el maestro Omar García Galindo puso al descubierto su sapiencia y su amor interminable por la profesión a la que le ha entregado todo, sus sueños, desvelos, anhelos, y triunfos, pensé entonces en aquella memorable frase del Apóstol de la Independencia de Cuba: “Al hacerse maestro el hombre sella un pacto con la luz.”