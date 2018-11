El Deporte y la Educación Física al servicio del pueblo

Guáimaro, 19 nov.- Con el entusiasmo que caracteriza a los trabajadores del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, (INDER) en el más oriental de los territorios camagüeyanos, se celebra este 19 de noviembre el Día de la Cultura Física y el Deporte, jornada destinada a conmemorar el surgimiento del deporte revolucionario en todo el país.

En saludo a la significativa efeméride, profesores de Educación Física, glorias del deporte en el municipio, técnicos deportivos e invitados, protagonizaron la gala municipal que contó con la participación además de aficionados al arte y directivos de las diferentes organizaciones políticas y de masas.

El cine Guáimaro sirvió de escenario para homenajear y reconocer a los mejores y más destacados, ocasión en la que también fueron distinguidos los colectivos laborales que durante el presente ‘2018’ han asumido con mayor responsabilidad y denuedo los compromisos encaminados a desarrollar el deporte desde la base.

Con la convicción profunda de que falta mucho por hacer, y el deseo de fortalecer aún más los esfuerzos en favor de la educación física y el deporte, los guaimareños dedicados a la importante tarea se inspiran día tras día en la expresión del inolvidable líder de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, recogida en su discurso de clausura de la Plenaria Nacional de los Consejos Voluntarios del INDER, efectuada en la Ciudad Deportiva, el 19 de Noviembre de 1961:

“Es por eso el deporte una tan maravillosa actividad que no solo ayuda a la salud física, no solo ayuda a formar el carácter, no solo ayuda a forjar hombres de espíritu y de cuerpo fuertes, sino que también alienta al pueblo, entretiene al pueblo, entusiasma al pueblo, y hace feliz al pueblo”.

Instantáneas de la gala Honor a quien honor merece

Logros de la Educación Física y el Deporte en Guáimaro.

Colchón de lucha, ubicado en el Combinado Deportivo.

Gimnasio de Boxeo.

Área para la práctica de la Petanca.

Cancha deportiva.