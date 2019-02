Mi novio se me está poniendo viejo

Guáimaro, 2019.- En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, así reza una popular melodía que más de una vez hemos tarareado ya sea en festividades o días significativos. Confieso, mi eterno enamorado se me está poniendo viejo, evocar sus años convoca a trasladarnos en el tiempo y hablo en plural porque mi prometido tiene tantas novias que no me alcanzaría la existencia para contarlas. Apacible, unas veces taciturno, más encantado, luce trajes increíbles y con ellos se presenta con el ánimo de hacer suyas nuevas conquistas.

No sé si mi novio es mago o sobrenatural, eso sí, se emociona cuando le dedican poemas o cuando llegada la noche cientos de románticos optan por acompañarlo seguros y convencidos del conocido refrán: Al que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija.

Un poco juglar, privilegiado por la historia, nunca pone mala cara y recibe a todos presto siempre a defender su identidad, la que exhibe con mucho orgullo. Se sabe importante, se crece ante las dificultades, no teme a las canas porque estas le aportan experiencia y sabiduría y además despierta en muchos la expresión ¡Oye, los años no pasan por ti, te ves muy interesante!

Hoy más que nunca refulge en él el sentimiento de lo naciente al punto de declararse inmortal, perpetuo, y eso me gusta, por eso mi amor por mi perenne pretendiente se multiplica y no me molesto cuando le obsequian frases bonitas y galanteos, al contrario, me enorgullece porque sé que no sólo yo me apasiono con su perfume, también muchos le siguen el rastro sin perderse y atónitos quedan ante su majestuosidad.

Sí que es hacendoso mi novio, por eso día a día gana tantos admiradores, los mismos que como yo se unen para ser protagonistas de una historia de amor que tiene como fuente de inspiración a un enamorado comprometido con su tiempo.

No demoro más, es momento justo para anunciarles el nombre de mi eterno prometido, tanta es su popularidad que en la isla antillana y en gran parte del mundo puedes encontrar personas de todos los sexos y edades que le admiran, añoran y respetan. ¡Sí, Guáimaro, es mi gran novio! El que abre puertas para saber andar, el pueblo que este 10 de febrero de 2019 invita a brindar por la fraternidad, la paz y el amor.

Tantos apasionados no pueden estar equivocados. El territorio escenario de la firma de la Primera constitución de la República de Cuba en Armas enciende hoy 228 velitas, razón suficiente para que crezca en cada uno y en todos el orgullo de ser ¡Guaimareños!