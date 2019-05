La familia: nido de familiares amigos y ganadores

May, 2019.- Por estos días que tanto se habla de la familia y después de haber celebrado el pasado 15 de mayo su jornada internacional, en la región más oriental de Camagüey palpita la interrogante ¿Qué se puede hacer por la familia? La pregunta se escucha amplia pero su esencia es una sola, he aquí la respuesta: Cultivar en ella el AMOR, escrito así con letra mayúscula porque donde este extraordinario sentimiento crece y sus raíces son cada día más profundas fructifica la esperanza y la comunicación entre todos al punto de ratificar las hondas dimensiones espirituales y humanas que nunca deben faltar en la familia, nido donde nace la primera sonrisa.



Interesada en la temática recorrí las calles de mi pueblo cuna de la firma de la Primera constitución de la República de Cuba en Armas, camino al Museo Municipal dialogué con Arturo Viamontes Romero, jubilado del sector de la Construcción, en su voz y con la emoción que caracteriza al ser humano orgulloso de su familia me dijo: En mi familia encuentro todo, ese mosaico de variadas opiniones y formas de amar que me engrandecen como ser humano, tengo 70 años de edad y nunca olvido a mis padres, ellos me educaron y gracias a ellos soy el hombre que soy, tengo dos hijos y una esposa maravillosa, todos responsables y animadores dedicados en cuerpo y alma a la tarea de no dejar morir la ternura que siempre debe latir en cada familia”.



Conmovida por tan bonita definición, propia de un amante de la lectura-así me confesó Arturo Viamontes Romero cuando le dí las gracias- continúe mi recorrido, quise entonces saber qué opinan los pequeños de casa acerca del valor de la familia, Rosario Rodríguez Palomares, pionera de la escuela primaria Antonio Maceo satisfizo mi interés con su respuesta: ¡Mi familia es linda, muy linda! Nos apoyamos todos, la sostiene el amor de mi mamá, mi papá, mis abuelos, mi hermanito y yo, nos damos ánimo unos a otros, vivimos de una manera sencilla y sí algo me hace feliz es escuchar cuando mis padres me aseguran que jamás romperan su pacto de pasión enraizado en la tierra que sostiene sus pasos, sí, porque mi familia siente mucho orgullo del pueblo que habita, del país en que vive”.



No hay dudas, cada declaración me incitaba a descubir más criterios de la meritoria acción de la familia como principal núcleo de toda sociedad, llegó el momento de conocer las razones de María Peña Acosta, futura mamá enamorada de su proyecto familiar, María con siete meses de embarazo está a la espera de su primer bebé- siento desde mi vientre que será un niño feliz, su papá y yo hemos decidido ponerle Fidel, como nuestro eterno Comandante, sí, porque ese nombre significa ‘Digno de fe’ y digna de fe vive y vivirá la familia en que aprenderá sus primeros pasos y conocerá en carne propia el valor del amor”.



Así, entre bonitos veredictos y otros no tantos, placentera y feliz certifiqué que son más las familias que optan por la unidad y que deciden juntas enfrentar crisis, dificultades, asumir retos y despertar jornada tras jornada con el ánimo de conquistar el mundo, razón suficiente que impulsa al esfuerzo, la sensibilidad, al consuelo, a lo correcto, al juego válido, apasionado y necesario donde todos los participantes puedan reconocerse familiares amigos y ganadores.