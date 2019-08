Agosto, 2019.- Lunes 12 de agosto, amanece en la región más oriental de Camagüey, la familia descansa aún y las calles esperan la salida de los primeros rayos del sol. Los gorriones comenzaron hace mucho tiempo la faena, se comunican unos a otros con tanta vehemencia y alegría que tal parece el dialogo los declara familia. Así transcurre la llegada del anhelado crepúsculo matutino, esta vez diferente y único en la etapa veraniega, sí, hoy se celebra en Cuba y el mundo el Día Internacional de la Juventud.

¿Qué alegar de la guaimareña? Existen suficientes razones para estar de fiesta. En Guáimaro la nueva generación triunfa en las transformaciones, dice sí al estudio y al trabajo, jamás claudica en el empeño de rememorar la historia que tanto la distingue y enorgullece.

Este ‘2019’ en el aniversario 150 de la firma de la Primera Constitución de la República de Cuba en Armas, la juventud guaimareña ratifica su convicción de jamás dañar la unidad que los une, de responder en estos y los tiempos que restan por venir al modelo de juventud que soñó el eterno guía Fidel Castro Ruz, sí, una joven generación siempre a la vanguardia en las tareas productivas, en el estudio, en la cultura, en la política, siempre a la vanguardia de la Revolución.

En este día de jolgorio y compromiso, ante un universo plagado de conflictos, injerencias e ignominias propias de sistemas políticos acérrimos a todo proyecto social que huela a igualdad y respeto, el llamado a batallar pervive y se acrecienta en los jóvenes que creen y confían en un futuro mejor. En ese panorama de defender la gloria vivida destaca el espíritu y sentir de la juventud cubana, orgullosa de ser reconocida por su manera de actuar, hacer y soñar. A la lista se suman también los jóvenes venezolanos prestos a no dejar sucumbir en el abismo una revolución ganada y gestada a base de esfuerzo y coraje.

Este lunes 12 de agosto variadas actividades se materializan en todo el orbe, plazas y avenidas se colman de rostros bisoños, escenarios que en algunas naciones sirven para festejar la efeméride y en otras para fortalecer las trincheras de lucha a favor de un mañana luminoso posible de alcanzar en todos los continentes.

Como en toda Cuba, también en Guáimaro la juventud se declara feliz. Justo aquí donde se forjó la unidad de todos los cubanos laten frases, proverbios, expresiones, opiniones y criterios que engrandecen la fortaleza de una generación decidida a trascender y hacer valer más que nunca lo expuesto por el inolvidable Comandante Fidel en el Discurso pronunciado en la clausura del congreso de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, 4 de abril de 1962:

«Creer en los jóvenes no es ver en los jóvenes a la parte del pueblo simplemente entusiasta, no es ver en los jóvenes a aquella parte del pueblo entusiasta pero irreflexiva, llena de energía pero incapaz, sin experiencia. Creer en los jóvenes no es ver a los jóvenes simplemente con ese desdén con que muchas veces las personas adultas miran a la juventud. Creer en los jóvenes es ver en ellos, además de entusiasmo, capacidad; además de energía, responsabilidad; además de juventud, ¡pureza, heroísmo, carácter, voluntad, amor a la Patria, fe en la Patria! ¡Amor a la Revolución, fe en la Revolución, confianza en sí mismos, convicción profunda de que la juventud puede, de que la juventud es capaz, convicción profunda de que sobre los hombros de la juventud se pueden depositar grandes tareas!».