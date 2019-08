Fidel, el eterno adalid de la libertad

Agosto, 2019.- El hombre que hoy me inspira supo nacer para no morir jamás. El padre que hoy me motiva a escribirle estas líneas renace en cada amanecer cubano, en cada canto de América. El adalid que no pensó trascender y hoy la historia universal no puede existir sin su sempiterno legado supo calar en el corazón de los pueblos que luchan y no claudican, en las montañas protagonistas de tantas de sus hazañas, las mismas que majestuosas y orgullosas ofrendan los primeros buenos días al sol, las mismas que dan ese toque distintivo a la Sierra Maestra que le rememora y abraza.

Hoy es una jornada especial para cantarle a la libertad, la que mueve cielo y tierra, siempre visionaria, humana, respetuosa y es precisamente allí donde radica su magia, en la igualdad entre todos, la equidad, la cortesía, sí, porque la libertad es esa dama que se defiende hasta la saciedad para que no pierda su esencia, su belleza, su dulzura y color.

La soberanía de una región hoy viste sus mejores galas, el agasajado tiene la responsabilidad de vivir y vivir por siempre, de demostrar que nada ni nadie podrá interrumpir su paso de gigante razón más que suficiente para ser querido y amado en estos y los tiempos que restan por venir.

El amor, el más extraordinario de los sentimientos humanos como lo calificó el maestro José Martí, se pinta hoy de verde olivo, se perfuma con la esencia del monte rebelde, se premia con altas dosis de patriotismo al punto de definir la imagen de un líder incansable, locuaz, fiel hasta la médula, apasionado por los proyectos sociales que piensan en el mayor y más importante recurso de toda nación: el humano.

Vale en este día de celebración en el que Fidel Castro Ruz a sus 93 años vuelve una y otra vez para acompañar a los cubanos en cada combate, brindar por el inmortal absuelto por la historia, protegido y acompañado permanentemente por las palomas, símbolos de paz, ellas también velan su sueño eterno, ellas se saben testigos de sus anécdotas, sus discursos, sus convocatorias, sus batallas.

En un aniversario más de natalicio del Comandante Fidel, los agradecidos le ratifican que es y seguirá siendo el sagrado fuego, que es y seguirá siendo el impulso siempre nuevo, que es y seguirá siendo el guía que conduce a sus más fieles seguidores hacia el alto viento de la libertad.

Este martes 13 de agosto de 2019 desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maisí se le canta al porvenir ¿Preguntas cómo es el porvenir? Voy a decirte la verdad ¡El porvenir es Revolución, es Cuba, es pueblo, es solidaridad!