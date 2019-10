Divizando cercanamente el más bello sueño de la vida

Oct, 2019.- “Nunca renuncies a los sueños”, segura estoy muchas veces has escuchado esta expresión que encierra tantos significados, el más importante, no claudicar, sí, porque pelear por lo que anhelas aunque lleve implícito cientos de sacrificios vale la pena.

Soñar es también un don hecho a los seres humanos, bienaventurados los que optan por transformarse en magos con el propósito de hacer realidad quimeras. Toda ilusión hechiza sobre todo la de ser mamá, sin dudas el mayor regalo que la mujer disfruta en sus años de existencia.

¡Qué bonito saberte embarazada! ¡Qué emoción verte tan feliz! Tu rostro delata el sentido del amor, sentimiento convertido en virtud que representa toda la bondad, ternura de la vida que hoy abre sus puertas para hacerte fuerte, para solidificar tu amor propio, incondicional, romántico, platónico, confluente, maternal.

Poco falta para tener en tus brazos a tu más esperado retoño, en breve crecerá la familia, la pequeña bebita será dignificada desde su nacimiento por la pasión que sin lugar a dudas impacta desde ya en todos los ámbitos como ente movilizador y modificador del estilo de vida de un hombre y una mujer que decidieron hacer un pacto de apasionamiento y transcurrido el tiempo de esa unión delataron sentirse preparados para asumir la hermosa responsabilidad de ser padres.

¡Bella luces en estas instantáneas! Fotos únicas para ti, retratos que forman parte indescriptible de tu historia, de tu principal sueño capaz de vestirte de una espiritualidad acogedora.

He aquí la verdad de una batalla al fin ganada a pesar del transcurrir del tiempo, he aquí los primeros colores de una quimera que en próximas jornadas logrará culminar la creación pictórica del más avezado de los artistas, he aquí los destellos de una leyenda que estremece pletórica de veneración inmensa.

En este instante la futura madre salta de alegría, el futuro padre desborda de optimismo gracias a la fe que sostiene a dos enamorados que unidos experimentarán la dicha de saberse portadores de un testimonio de vida transfigurado desde temprano en un beso, envío especial de las estrellas para la hija que está por nacer.