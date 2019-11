Ante el bloqueo imperialista Cuba se empeña en hacer mejor el mundo

Nov, 2019.- Por 28 años consecutivos Cuba ha presentado con toda dignidad y veracidad ante la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU) el proyecto de resolución contra el bloqueo de Estados Unidos. Este 7 de noviembre de 2019 una vez más vence el poder de resistencia de una nación que ha sabido fortalecer sus raíces revolucionarias hoy más convencida que nunca de cuánto representa defender la independencia gestada por hombres y mujeres valientes, que en las más difíciles contiendas dijeron no al miedo y sí a la utopía.

Este jueves desde ya histórico vuelven una y otra vez la imagen, intelecto y sapiencia de José Martí, el más universal de todos los cubanos, a latir con fuerza, sí, porque el Apóstol desde su grandeza filosófica supo inculcar a los compatriotas de estos y todos los tiempos que aun cuando los ideólogos imperialistas no descansan en la perenne tarea de liquidar la memoria histórica de los pueblos, muy en especial de la mayor de las Antillas, resulta imprescindible destacar y exaltar los ideales vigentes en la ciencia, el conocimiento, la vida política, social y económica y claro está, en la batalla contra la hostilidad de las administraciones de Washington.

Los términos bloqueo genocida no resultan extraños ni novedosos para los cubanos, la mayoría de ellos nacidos bajo el negativo impacto de una decisión que más que política se ha transformado en medida malcriada de un petulante sistema donde la fórmula hombre nuevo planteada por el Che no encuentra cabida sencillamente porque lo que más importa es el poder, pero no un poder limpio, ganado por esfuerzo, dedicación y humanidad, al contrario, un merecer a costa de guerras injustas, injerencias, falacias, ignominias, cercos.

Las consecuencias del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos a Cuba se recrudecen cada día más por las limitaciones, falsedades, cancelaciones, prohibiciones, anulaciones e impedimentos implantados con el objetivo de asfixiar económicamente a la patria caribeña. A lo anterior se suman las calumnias y campañas burdas dirigidas a manchar la integridad de un pueblo cuyo principal recurso es el humano, cuyo primordial objetivo es el respeto, no importa razas, edades, credos o tendencias políticas.

187 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, he aquí el resultado que hace solo pocas horas ratificó en la ONU la rotunda negativa de las naciones capaces de comprender el carácter injusto de una medida planteada para frenar el desarrollo de la isla, sí, la misma isla fortalecida a pesar de la crisis internacional , de las constantes amenazas, de las diabólicas leyes.

En la lucha contra el engendro imperial, Cuba y sus hijos han aprendido a enfrentar los colosales desafíos, a enaltecer los paradigmas éticos y como bien afirmó el inolvidable intelectual Armando Hart Dávalos en uno de sus valiosos escritos “a levantar las banderas de la utopía contenida en esa aspiración de hacer mejor nuestro mundo.”