Mágicas maneras de fortalecer la cultura física, el deporte y la recreación

Guáimaro, 19 nov.- En toda Cuba la práctica de la actividad física y el deporte es derecho del pueblo. Cada 19 de noviembre se ratifica la valía de esta máxima justo en la jornada dedicada al Día de la Cultura Física y el Deporte, acontecimiento que celebra este ‘2019’, 48 años de fructífero andar. Vale entonces rememorar en esta fecha las ideas visionarias y futuristas del inolvidable Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana que con audacia e inteligencia supo aportar lo mejor y más grande a cada una de las esferas de la Cultura Física, el deporte y la recreación.

APORTES DE FIDEL A DISTINTAS ESFERAS DE LA CULTURA FÍSICA

Esfera deportiva

-Intención de masificar el deporte

-Ponerlo al servicio de la sociedad para su práctica para todos con igualdad de posibilidades

-Estimula la creación de una infraestructura deportiva.

En la Educación Física

-Insertar la Educación Física al Sistema de Educación pública y gratuita

-Orientar la Educación Física a un desarrollo multilateral de nuestros niños, adolescentes y jóvenes

-Que la Educación Física se vinculara al deporte, siendo esta el primer eslabón de la formación deportiva

Cultura Física

-Abogó por la creación de grupos especializados a raíz de la creación del médico de la familia

-Contribuyó al mejoramiento de la calidad de vida de la población

Recreación

-Socializar y humanizar a las personas con el empleo del tiempo libre, en actividades recreativas y sanas.

En Guáimaro, los trabajadores del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), laboran inspirados en el carácter visionario del adalid que justo el 19 de noviembre de 1961 en la clausura de la Plenaria Nacional de los Consejos Voluntarios Deportivos en el Coliseo de la Ciudad Deportiva expresó: «El deporte no solo ayuda a la salud física, no solo ayuda a formar el carácter, no solo ayuda a forjar hombres de espíritu y de cuerpo fuertes, sino que también alienta al pueblo, entretiene al pueblo y hace feliz al pueblo...».

Gimnasio de Boxeo en Guáimaro

Aficionados al deporte de los puños en plena faena de preparación

Local donde se practica el tenis de mesa

Colchón de lucha, ubicado en el Combinado Deportivo Guáimaro