Fidel, uno de los más grandes bienhechores de la humanidad

Guáimaro, 22 nov.- Mi entrevistado de hoy recuerda con mucho cariño sus años como estudiante en la escuela primaria Joaquín de Agüero y Agüero en la región más oriental de Camagüey. Actualmente integra la nómina de alumnos del Instituto preuniversitario (IPU) ‘Asamblea de Guáimaro’ centro donde comienza a dar sus primeros pasos en el camino que lo conducirá a transformar en realidad su más anhelado sueño, convertirse en un profesional de la Medicina. Corta aún es su edad pero esto no le impide declarar que la vida le ha premiado, por eso entusiasmado decide compartir detalles de su trayectoria escolar.

Periodista: ¿Cómo valoras tu paso por las enseñanzas primaria y secundaria?

Jose Leandro Galardy : Para mí las mejores, en la primaria aprendí a leer y a escribir, sumar y restar, conocí a muchos maestros que hoy recuerdo con todo el cariño del mundo, disfrute al máximo materias inolvidables-sabes- me encantaban las clases de Educación Cívica y El mundo en que vivimos, asignaturas que nos hacen crecer como personas, la primera nos ayuda a fomentar valores humanos, a enriquecer lo que conocemos como convivencia, la segunda profundiza en los aspectos fundamentales de la naturaleza y la sociedad. La secundaria resultó una experiencia única, me convertí en adolescente, conocí nuevas amistades, recibí excelentes lecciones de experimentados educadores, comprendí mucho más el significado del vocablo mañana que es lo mismo decir futuro.

P: ¿Qué término destaca con letra mayúscula en tu vida como estudiante?

JL: Perseverancia, manera de actuar que representa para mí reto y compromiso. Recuerdo que mi mamá me ayudaba en las tareas y cuando se trataba de seminarios y trabajos extraclases siempre se las ingeniaba para que me tocaran las exposiciones más largas, yo me molestaba un tanto pero hoy agradezco su decisión, esto me ayudo más que a memorizar contenidos a interiorizar en las temáticas.

P: Si tuvieras que evaluar la actitud de tu familia ¿Qué nota le darías?

JL: 100 puntos, mis padres y abuelos viven pendientes de cómo me va en los estudios, se preocupan y me ofrendan lo necesario, en la medida de sus posibilidades. Son mi inspiración, mis ejemplos a seguir, mi humildad y sencillez tienen sus sellos, mi familia es para mí lo más grande.

P: Tu paso por la primaria y secundaria pervive en ti como grata remembranza, ahora cursas el décimo grado en el preuniversitario de la localidad ¿Cómo imaginas las etapas venideras?

JL: Pletóricas de muchas batallas y desempeños. Estudiar es el primer deber de todo alumno, si cumplimos a cabalidad con la tarea demostramos cuán aplicado somos. Me alegra sobremanera representar a la nueva generación de cubanos, creo en ella con la misma pujanza de Fidel, sí, porque el Comandante invicto ratificó siempre en todos los escenarios que creía en los jóvenes.

P: Acabas de mencionar el nombre de Fidel, vivimos el mes de noviembre, pronto Cuba y gran parte del mundo evocarán un aniversario más de su partida física ¿Cómo ves reflejado su legado?

JL: Excelente interrogante que no demoro en responder. Fidel Castro Ruz está presente en todo. Su triunfo aquel 1ro de enero de 1959 fue decisivo y deslumbrador. Gracias a su entrega y ejercicio como líder, hace 60 años el azote imperialista no enluta a las ciudades y campos de Cuba, nación independiente, solidaria y soberana.

P: En este tercer año de su paso a la inmortalidad ¿Qué mensaje le enviarías al eterno rebelde?

JL: La impronta perpetua del guía de la Revolución Cubana convoca a ser gigante como él. Para mí una frase lo resume todo: “Fidel es uno de los más grandes bienhechores de la humanidad” Sirvan estas breves palabras para recordar una y otra vez al cubano importante y divino que nos regaló la paz que hoy disfrutamos. ¿Me preguntas que mensaje le enviaría al sempiterno rebelde? He aquí mi respuesta: ¡Gracias, muchas gracias por permitirme ser un estudiante completamente feliz! ¡Gracias por enseñar a todos que hay que esforzarse para lograr las cosas! ¡Gracias por despertar la capacidad de soñar! ¡Gracias por compartir magistrales clases de moral, honestidad, dignidad y patriotismo! ¡Gracias por saberle indestructible, por saberle padre imperecedero de la libertad!

P: Bellas tus confesiones, con ellas pongo punto final a esta entrevista. Gracias te doy Jose Leandro Galardy por compartir conmigo parte de tus emociones como estudiante. Te despido deseando que tus sueños sean para ti aliciente fortaleza y señal de que con amor ¡Todo anhelo es posible!

RECUERDOS DE JOSE LEANDRO QUE PERDURAN EN EL TIEMPO

Junto a su papá el día que recibió el diploma de graduado en la enseñanza primaria

Con sus compañeros de estudio en la enseñanza primaria

Día de su gradución de 9no grado. Curso 2018-2019