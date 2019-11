Los que mueren por la vida. No pueden llamarse muertos

Guáimaro, 23 nov.- Hoy me gustaría hacer memoria de una conversación que una vez tuve con Liudmila Caballero Rivas, compañera de labores capaz de contagiar a todos con su entusiasmo y su bonita manera de ver la existencia. Ese día de noviembre de ‘2018’ el cielo gris delataba la tristeza por la ausencia de un hombre que a dos años de su partida a la inmortalidad se sentía cada vez más necesario e imprescindible.

Una pausa silenciosa se adueñó del apacible momento, mencionar su nombre, Fidel Castro Ruz, despertó en ambas la remembranza al punto de encontrar en aquel espacio un pequeño destello de luz que de pronto resplandeció con fuerza para iluminar las más amplias plazas, los más gigantescos escenarios.

Dialogar inspirados en la figura del inolvidable Comandante más que un privilegio representa una suerte de vida. Entusiasmadas revisamos revistas, periódicos, fotografías y redescubrimos la mirada visionaria del soldado de las ideas abierta a los nuevos tiempos, acompañada de esa capacidad que le hacía tan genial.

En aquel instante una frase de la madre Teresa de Calcuta llegó a mi mente como arte de magia “El que no vive para servir, no sirve para vivir”, al compartirla con Liud como cariñosamente le llamo, me dijo: ‘Todo esto lo vivió Fidel en su larga y fecunda vida’ y sí, coincidimos en afirmar que el máximo líder de la Revolución Cubana nunca dejó de ser rebelde, maestro, padre en mayúscula, atento a los detalles del pueblo, a sus necesidades y oportunidades.

Ese día fue lindo y grande, ese día comprendimos mucho más que solo se honra con lágrimas al que está en el trono del corazón y justamente Fidel pervive en todo, en las miradas profundas y atentas, en la sabiduría, en la exigencia para sacar lo mejor de cada ser humano, en el color de los sueños, en los rostros matizados por la esperanza.

SEGUNDA PARTE DE UNA HERMOSA CONVERSACION

Por un instante hablamos de la familia, testigo de ternuras, alegrías, frescor. Una y otra vez se repetía el nombre de Fidel, los ojos de Liudmila brillaban al memorizar las palabras de su abuela Angela Acosta, aquel 25 de noviembre de 2016: “Fidel se ha ido, mas; su descanso eterno no retrasará la obra revolucionaria, al contrario, crecerá en campos y ciudades y el nombre del guía seguirá siendo pronunciado por las viejas y nuevas generaciones, pues en ellas hay mucho de Fidel, y como dice el sempiterno poeta y músico venezolano Alí Primera: “Los que mueren por la vida. No pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento. Es prohibido llorarlos.”

Lecciones y más lecciones han hecho de la familia de Liudmila Caballero Rivas, un núcleo que anda en amor, sí, a Fidel, a la tierra que le vio nacer, a sus hijos Arthur Raúl y Roberto Armán, su esposo José Leandro, su hermana, tíos y abuela, todos a pesar de las actuales circunstancias se dan a la patria envueltos en pasión y fidelidad agradeciendo segundo a segundo el bien que Fidel Castro Ruz le hizo a Cuba.



Liudmila junto a su hijo mayor Familia de Liudmina Liudmila en su trabajo



UN AÑO DESPUES SE REPITE LA PLÁTICA

Es ‘2019’ vuelve noviembre a ocupar el puesto de honor en el calendario, Liudmila y yo dialogamos de nuevo, entre tantas expresiones elegimos por azar una del aviador y escritor francés Antoine de Saint –Exupé: “Es el tiempo que has perdido por tu rosa lo que la hace importante”, no hay dudas, la vida no alcanza para agradecer a Fidel su entrega, su dedicación a la mayor de las Antillas, al desarrollo y fortalecimiento de la educación, la salud, el deporte, la igualdad y respeto entre todos.

Por estas y otras razones la gratitud hacia el rebelde vestido de verde olivo que entró victorioso a La Habana en la Caravana de la Libertad, el 8 de enero del 59 se multiplica. El abogado que legó para la posteridad uno de los documentos más trascendentales de la historia nacional, el alegato La Historia me Absolverá, retorna una y otra vez para junto a él seguir en combate. El más fiel discípulo de José Martí, gran amigo del Che y Hugo Rafael Chávez Frías, convoca a aunar voluntades y propiciar no solo entre Liudmila Caballero Rivas y yo, una conversación franca y serena, también entre todos los que le recordamos y veneramos como el hombre que premió a los cubanos con la libertad plena y demostró que en las buenas y en las malas, en las horas fáciles y en las difíciles, nada puede opacar el indescriptible amor por Cuba.

Liudmila en la despedida de Fidel el 2 de diciembre de 2016 (Paso de la Caravana de la Libertad por Guáimaro)