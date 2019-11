Nov, 2019.- El Fidel que vive en mí lo recuerdo desde pequeña. Gracias a él comprendí la grandeza de Martí, el más universal de los cubanos, y también la fortaleza solidaria e internacionalista del Comandante Guerrillero Ernesto Guevara de la Serna. El tiempo ha pasado y aún rememoro de mi niñez la pasión del líder a la hora de convocarnos a ser como el Che, de inspirarnos a dignificar el lema que hoy por hoy enaltece la historia de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM).

Fidel es la esencia de una vida, sí, de mi existencia como hija, mujer, profesional, trabajadora, madre dedicada, cubana hasta la médula. Qué más puedo decir del Fidel que vive en mí, vale declararlo todo, está presente en las letras y vocales resquebrajadas de mi hijo cuando aprendió a escribir y en uno de sus dibujos más amados asentó por vez primera el nombre y apellidos del estadista inmortal.

Fidel pervive en la memoria de mis años de estudiante en la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba. Allí en la tierra hospitalaria le escuché hablar en la Plaza de la Revolución “Mayor General Antonio Maceo Grajales”, allí tiempo después, en ‘1998’ en el acto central por el aniversario 45 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, afirmó: “No se dejen confundir por nada, no se dejen engañar jamás por nadie. Esa es nuestra esperanza, y que este país jamás retroceda, que esta Revolución jamás retroceda, que toda la dignidad y la gloria que hemos adquirido no puedan destruirla nunca. Ese es nuestro compromiso y ese es nuestro juramento con nuestros mártires gloriosos, con nuestros muertos heroicos.”

¡Qué grande es el Fidel que vive en mí! El que no conocí personalmente pero resplandece en la humanidad toda, el que fui convocada a despedir aquel 2 de diciembre de 2016 justo en su entrada triunfal al oriente de su infancia.

El paso de la Caravana de la Libertad por la tierra protagonista de la Primera Constitución de la República de Cuba en Armas más que un adiós representó el HASTA LA VICTORIA SIEMPRE que los guaimareños le ofrendamos al guía eterno de la Revolución.

El Fidel que vive en mí, espera y siempre recibe a nacionales y foráneos, a los humanos dignos y de buena voluntad para impartir con el mayor orgullo la más magistral de las conferencias humanas, la misma que hoy desde el monolito que resguarda sus cenizas ratifica al mundo entero lo expuesto por el Apóstol de la Independencia, José Martí, cuando dijo: “Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz.”

El Fidel que vive en mí, vive también en la Cuba que a tres años de su partida a la eternidad, le abraza, venera e inmortaliza.