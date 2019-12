Ofrendas de amor enaltecen el valor de la solidaridad

Guáimaro, 26 dic.- Varios nombres guaimareños destacan en la nómina de colaboradores internacionalistas. Cuando solo restan pocas jornadas para concluir el año ‘2019’ y dar la bienvenida al ‘2020’ vale homenajear a los que transforman su labor altruista en símbolo de humanidad.

Dijo José Martí: “No hay mayor dificultad que suficiente amor no conquiste” y esta máxima más que expresión representa para los cooperantes hijos del poblado cuna de la Constitución, un aliciente, una convocatoria y la más firme inspiración para dignificar no importa el clima, la diferencia de idiomas y los agrestes caminos, la grandeza de un país que día a día se alimenta del legado de su eterno líder Fidel Castro Ruz, soldado de las ideas, visionario y maestro excepcional a la hora de impartir sabias lecciones, una de ellas premiada por un conjunto de palabras que unidas conforman una idea irrefutable: “(...) ser internacionalistas es saldar nuestra propia deuda con la humanidad . Quien no sea capaz de luchar por otros, no será nunca suficientemente capaz de luchar por sí mismo.”

La protagonista de esta historia se deja acompañar de la alegría siempre optimista, sí, porque la licenciada en enfermería Maribel Pi cree en el mejoramiento humano y en la utilidad de la virtud. Así como nacida de la fuerza vivificadora de sus sueños y ejemplo, no se deja arrebatar la esperanza, la misma que hoy reparte sin encontrar límites en la hermana República Bolivariana de Venezuela, antes hizo lo mismo en Haití y Ecuador, naciones en las que decidió convertirse en cómplice de la humanidad y la solidaridad plenas.

Desde diciembre de ‘2018’ Esther María Guerra ofrenda su sapiencia a todo el venezolano que la necesita. En la tierra de Simón Bolívar y Hugo Rafael Chávez Frías, justo en la Isla de Coche perteneciente al Estado Nueva Esparta, la gestora de la felicidad principal actriz de esta leyenda cumple con dos encomiendas, la de enfermera intensivista y jefa del grupo de trabajo del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Esther se declara orgullosa de formar parte del ejercito de compatriotas que en cualquier lugar del planeta tierra hacen valer la máxima martiana que asevera: “Dondequiera que el hombre se afirma, el sol brilla”.

Amparo Acea, especialista de la medicina cubana y guaimareña, se levanta todos los días con el ánimo y la promesa de convertir la misión encomendada en Guatemala en una experiencia extraordinaria que entusiasma porque solo el amor engendra amor, solo la atención fecunda el espíritu y es precisamente allí donde radica el éxito y la satisfacción de una profesión que en materia de hermandad se esparce en el mundo con la fuerza de un tsunami humanitario y sensible reconocido a toda prueba.