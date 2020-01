Guaimareño que hace suya la máxima: Trabajar para bien

Guáimaro, 15 ene. - El protagonista de mi historia se graduó como Técnico Medio en Construcción Civil en ‘1974’, años después, en ‘1989’, obtiene el título que lo acredita como profesional. Méritos y reconocimientos municipales, provinciales y nacionales, destacan en su currículo personal como prueba fehaciente de sus horas de ensueños, tesón y entrega total a la labor que asumió durante muchos años inspirado en el anhelo y empeño de consolidar un medio ambiente vigoroso y saludable.

Hoy, en el Día de la Ciencia cubana, conmemoración vigente en la isla desde el 15 de enero de ‘1960’, fecha en la que el Comandante Fidel Castro Ruz, en el acto por el Vigésimo aniversario de la Sociedad Espeleológica de Cuba, en el paraninfo de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, pronuncia la frase: “ El futuro de nuestro país tiene que ser, necesariamente, un futuro de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento”, el homenaje destaca con el nombre de Crecencio López Pose, por muchos años especialista municipal del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), guaimareño que con su ejemplo y consagración validará eternamente la expresión del siempre líder de la Revolución.

¿Qué decir de Crecencio? El amigo, padre ejemplar, el esposo que no olvida a su compañera que hoy desde el firmamento le agradece todo, su pasión incondicional, su poder de entendimiento y ayuda, su fortaleza a seguir fomentando el entusiasmo por la ciencia, el mismo que le nació desde pequeño.

Inventor de vocación, investigador perseverante, no descansa un momento en su afán de indagar y estudiar para avanzar en los proyectos territoriales dirigidos por ejemplo, a mejorar el manejo y control del marabú, la malva y la zarza.

Estudios municipales dan fe de su inteligencia y deseo de hacer. La región cuenta con importantes investigaciones relacionadas con el control de riesgo de fenómenos naturales, fuertes vientos y lluvias, enfermedades en los animales y las plantas, intensas sequías, entre otros.

A lo anterior se suma el sondeo de riesgos de sismos por la incidencia de algunos movimientos no significativos pero sí perceptibles en Guáimaro, Sibanicú y Santa Cruz.

‘Trabajar para bien’, es la máxima de Crecencio López Pose, hoy entregado a la misión de educar a los estudiantes de la Sede Universitaria Municipal, en la región más oriental de Camagüey.

Para él la expresión “La ciencia, la técnica, el desarrollo, se impondrán, no hay dudas. Pero, aun así, seguro habrá ciertas labores donde las modernas tecnologías no podrán sustituir al hombre”, más que un eslogan significa una convocatoria a no claudicar jamás, porque su amor por las bondades de la naturaleza es tan grande como sus sueños.