Repudian educadores cascorreños actos de irrespeto al Apóstol

Guáimaro, 16 ene.- “José Martí es el símbolo más ilustre y no podemos permitir que sea mancillado”, afirmó la educadora cascorreña Yunieska Batista Morell, en repudio a los actos de irrespeto al Apóstol, ocurridos en la capital cubana el pasado 1ro de enero.

Batista Morell, expresó además que el menosprecio a los héroes y mártires de la nación, en cualquiera de sus manifestaciones, demuestra la carencia de sentimientos patrióticos y de decoro, aspectos en los que siempre creyó el más universal de los cubanos, y abordó en todas sus obras escritas y en su actuar diario.

Asimismo refirió la espontaneidad alrededor de la imagen del Héroe Nacional cuando los niños depositan flores ante sus bustos, de propia iniciativa, sin la influencia de padres o maestros, y eso es cubanía.

“Los responsables de esos hechos vandálicos no muestran amor ni respeto por nada, y ante todo no son patriotas, más allá de su forma de pensar, porque quien recibe dinero para lacerar la dignidad de esta nación, no merece llamarse cubano”, concluyó.

Foto:Trabajadores

NO MERECE LLAMARSE CUBANO QUIEN MANCILLA SU MÁS PROFUNDA RAÍZ

No merece llamarse cubano quien, habiendo nacido en esta tierra, mancilla su más profunda raíz. No merece llamarse cubano quien, por encima de cualquier ideología, denigra el vivo símbolo del pensamiento fundacional, hecho rosa blanca para el amigo sincero, para los pobres de la tierra.

La histeria sin fortuna se manifiesta y saca a la luz la peor versión de quienes, sin poder convencer, apelan a la bajeza cobarde.

Estos remedos de gente son iguales a los que otras veces han quemado una obra de arte creyendo destruir el arte; han martillado discos y quemado libros creyendo destruir la música y el valor de las palabras.

Profunda pena que crean que actos vandálicos contra bustos de José Martí destruirá lo que representa. Esos nunca lo leyeron ni vibraron con su luminoso verbo. Es su carencia. Es su abismo. Los que no tienen patria.

Opinión de Teresa Melo, Filósofa, narradora, poeta y editora cubana. Nació en Santiago de Cuba, ‘1961’. Es graduada de Filosofía en la Universidad de La Habana, miembro de la UNEAC. Le fue otorgada la Distinción por la Cultura Nacional.

Foto:Radio Enciclopedia

José Martí, el más universal de los cubanos