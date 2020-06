May, 2020.- La palabra gratitud prevalece más que nunca por estas jornadas de intenso batallar contra la Covid-19. Muchos médicos luchan sin descanso por devolverles la esperanza a los pacientes contagiados con la enfermedad que tantas vidas ha segado a nivel internacional.

Cada alta médica significa una victoria, triunfo que tanto para los profesionales de la salud como para los curados representa llevar a casa el abrazo más profundo esta vez materializado con el saludo codo a codo y la imprescindible compañía de la expresión ¡Vencimos!

Esta sensación pervive aún en imágenes publicadas el pasado 22 de mayo de 2020 que hicieron brotar lágrimas a cientos de cubanos alegres por la recuperación de la enfermera internacionalista Yaquelín Collado Rodríguez, villaclareña que por espacio de 59 días se mantuvo ingresada en el hospital Manuel Fajardo, de Villa Clara.

Ahora desde casa bien cuidada por su familia, Yaquelín continúa agradeciendo todo, en especial la nueva oportunidad para crecer, alcanzar grandes metas y abrir su corazón a otras dimensiones que van más allá de sí mismos. La protagonista de esta leyenda, la vencedora Yaquelín selló su pacto con la esperanza. Débil aún, siente que volvió a nacer, por eso no teme desafiar el tiempo futuro retando el presente aunque este conlleve grandes sacrificios.

“Agradezco haber nacido en Cuba de lo contrario no hubiera salvado mi vida” Estas palabras ponen al descubierto que la cubana Yaquelín Collado Rodríguez, valora ante todo la proeza médica, ella, la paciente que más tiempo ha permanecido hospitalizada enfrentando el desafío regresa a su hogar pero sabe que su historia quedó para siempre en el corazón de muchos, por eso, aunque no pudo abrazar fuerte a los que de una forma u otra aportaron su granito de arena en su recuperación, a todos y en especial al pueblo de la mayor de las Antillas les ratifica que no hay distancias para quien vive unido al humanismo de una CUBA QUE SALVA.