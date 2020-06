Jun, 2020.- El sol del mediodía la abraza cada jornada. Rayando las 11 de la mañana se la ve salir con pamela, gafas, nasobuco y enguatada rumbo a La Forestal. En el comedor comunitario del Sistema de Atención a la Familia (SAF) que allí radica carga con los pozuelos y la hora del almuerzo la coge repartiendo comida.

Su nombre es Yanaris Rojas González y es trabajadora social. Ella es una de esas imprescindibles que a pesar del aislamiento impuesto por el coronavirus no ha dejado de salir, no importa si tiene crisis de cervical o si sus pequeños deben quedarse solos un rato en casa, porque va a cumplir con su deber.

Ahora no solo atiende y visita a los beneficiados con la asistencia social ni sus colegas son los únicos sumados a la tarea. En esto de llevarle alimentos y medicinas a los ancianos que viven solos u otras personas vulnerables que no tienen familia, también se han involucrado trabajadores de otros sectores del municipio, como el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), por ejemplo, y otros comedores obreros enclavados en la comunidad, que no pertenecen al Sistema de Atención a la Familia (SAF), porque vivimos en un país donde faltan muchos recursos, pero donde sobra la humanidad.

Cuando ya por fin la pandemia se controle y volvamos a la normalidad, serán muchos los agradecidos. Algunos podrán salir y retomar sus rutinas, otros irán por su cuenta a buscar el almuerzo y la cena en el comedor comunitario o se juntarán en la habitual cola de la farmacia, pero varios seguirán contando con la asistencia de trabajadores sociales como Yanaris, que ni siquiera tienen un horario fijo y andan a cualquier hora del día, o de la noche si es preciso, visitando casos y haciendo informes, buscando alternativas para poder ayudar, con lo poco que tenemos, a quienes más lo necesiten.

Y aunque es una realidad que no se les puede llegar a todos al mismo tiempo con los recursos materiales que requieren, nos queda la certeza de que ni en los momentos más críticos quedó nadie desamparado. Y hay casos que estrujan el corazón y cosas que sorprenden, y la sensibilidad es inevitable y la solidaridad se impone, y entonces llegan personas como Yanaris y ellos saben que no están solos.