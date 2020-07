Jul, 2020.- Guáimaro es un pueblo de historia y también tiene su Moncada, uno tan trascendente como aquel, donde igual nos va la vida y nuestro futuro.

Aquella Generación no dejó morir al Apóstol en el año de su centenario, y esta sabe que no puede dejar morir a la Revolución. Sabe de convicciones y de estrategias, de obstáculos y sueños a los que debe darle el pecho para vencer, y aunque algunos piensen que es una locura la quimera, no le teme, quiere conquistar una Cuba mejor.

Toca ahora tomar la fortaleza de la eficiencia y la creatividad, derrocar las tiranías de la desidia, la incapacidad y la doblez moral, asaltar las rutinas improductivas y dar un salto de fe, como hacen los buenos amantes, para defender lo que se quiere bien.

Hace 67 años un grupo de jóvenes marcó un antes y un después para los designios de la nación, y hoy nos pasa lo mismo; es un momento de inteligencia y de acción, de luchar por eso en lo que se cree y a lo que tanto debemos. Muchos quedaron en el camino que nos ha traído hasta aquí y no merecen que la apatía o los miedos borren sus huellas; otros muchos seguiremos marcando los pasos y enfrentando en el trayecto cada nuevo reto, y nadie ha dicho que será fácil, pero la vida nos ha demostrado que tampoco es imposible.

Si no hubiera habido un Moncada quizás mi hijo hoy no estuviera aquí, ni mi historia fuera la misma, ni la de este país, y tengo tanto que agradecer a tanta gente que a pesar de limitaciones y escaseces estuvo siempre ahí, y se enfrentó a todo para ayudarme a lograr mi objetivo, y me acompañó y alentó aunque fuera en contra de todo pronóstico, que no me queda de otra que retribuir.

Por esos que siguen impulsando amén de los desaciertos, por los que lo dieron todo a cambio de una esperanza, y por los que queremos ver crecer, para descubrir en su rostro la felicidad, tendremos cada mañana un Moncada que asaltar.