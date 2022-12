Ponerle alma a la Política de Bienestar Animal

Guáimaro, 29 dic.- En las últimas décadas se ha evidenciado un interés creciente por la temática del trato hacia los animales a nivel mundial, lo que se ha visto reflejado en el surgimiento de un nuevo ámbito de estudio científico, el del bienestar animal.

El Decreto-Ley No. 31 “De bienestar animal” establecido resulta significativo repasar aspectos fundamentales de su contenido, que regulan principios, deberes, reglas y fines respecto al cuidado, la salud y la utilización de los animales para garantizar su bienestar.

En Cuba ya se aprobó el Decreto-Ley de Bienestar Animal, norma que pudiera ayudar a formar una conciencia que rompa la indiferencia y evite actos contra los animales.

Pero tristemente aún hay quienes ignoran su existencia y siguen cometiendo abuso y las peores aberraciones con animales callejeros, incluso con los que suelen a veces tener un techo y personas que los protegen.

Ponerle alma a la Política de Bienestar Animal no será fácil. No es labor solo para animalistas y funcionarios. Es deber de todo el que quiera para sí y los suyos un país donde la indiferencia no nos reduzca a autómatas. Solo así no seremos insensibles; y un animal muerto en plena vía nos llevará a desear que sea el último que nuestros ojos vean.