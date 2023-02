Confidente, amiga y compañera, siempre tú

Feb, 2023.- Cómo no regalarte este lunes 13 de febrero de 2023 la más bonita de las declaraciones, cómo no agradecerte tu bondad sin límites, y tu espiritualidad infinita, cómo no aplaudir tu constante entrega, y tu mágica manera de decir adiós, siempre adiós al sueño, y buenos días al trabajo.

Sorprenden de ti, tus alegrías y charlas educativas, tu incondicional apego a la historia de cualquier parte, tu inigualable educación, y la forma de llegar a chicos y grandes con el mismo afecto, la misma voluntad de hacerles ver que a pesar de todo, la vida es bella.

Esta jornada resulta propicia para agasajarte, para piropearte y decirte ¡Qué bien luces en tu día mundial! Para agradecerte tu permanencia en cada gesta, cada convocatoria, cada llamado.

Bienaventurados los que cuentan con tu compañía, los que ratifican en todos los escenarios lo imprescindible que eres, lugar que has sabido ganarte a nivel internacional, y es que naciste para eso, para ser cosmopolita, amada y querida, para transformar ilusiones en realidades, para educar e instruir, para rememorar el pasado, aportar fuerzas al presente, y vitalidad a los tiempos futuros.

Sí, este lunes invernal sobresalen tu talento y don natural, vale entonces la confesión mayor traducida en un ¡Gracias por existir! Por colmar de emociones los amaneceres en las campiñas, poblados y ciudades, gracias por sonreírle al universo con la pujanza de los gigantes, gracias por compartir sapiencia, combatir la desesperanza, el egoísmo, la ambición, el enojo, gracias por informar y no dejar morir las leyendas que distinguen e identifican a las naciones, gracias por ser memoria viva de los pueblos.

Confidente, amiga y compañera, siempre tú, la Radio. En este, tu día mundial ¡Felicidades!