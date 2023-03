No es posible un periodismo sin la capacidad de soñar

Mar, 2023.- Es 14 de marzo, el bondadoso calendario lo anuncia y el trinar de los gorriones aporta musicalidad al nuevo día. Amanece y una celebración se dibuja en el almanaque para ratificarnos que la prensa cubana, sencilla y de pueblo, defensora de las causas justas, se esfuerza por llevar cada día al público receptor la información precisa.

En esta jornada de jolgorio, reconocimientos y homenajes, se rememoran las lecciones aprendidas, se habla de errores cometidos, porque nada es infalible, de nuevas maneras de hacer, del trabajo en las redes, de cómo fortalecer el periodismo en tiempos tan difíciles y convulsos, no solo para Cuba, también para el resto del mundo.

Desde la inmensidad de su obra, José Martí renace y nos convoca a ser mejores profesionales, a conquistar con el efecto de la pluma que analiza, pondera, enaltece, aconseja, recomienda, profundiza y salvaguarda las proezas y empeños de los hombres prestos a seguir construyendo por y para el porvenir de la nación.

El Apóstol de la Independencia, el más universal de los cubanos, el maestro, el Héroe Nacional, revive para animarnos a no claudicar, a seguir por los caminos del bien, senderos que conducen al mejoramiento humano y espiritual, a ese inmenso universo pletórico de patriotismo y amor por la Patria, la misma que él definió con la grandeza de su pensamiento:

“Patria es humanidad, es aquella porción de la humanidad que vemos más de cerca y en que nos tocó nacer; y ni se ha de permitir que con el engaño del santo nombre se defienda a monarquías inútiles, religiones ventrudas o políticas descaradas y hambronas.”

“Ni porque a estos pecados se dé a menudo el nombre de patria, ha de negarse el hombre a cumplir su deber de humanidad, en la porción de ella que tiene más cerca.”

Para los periodistas cubanos, la felicitación merecida, por mantenerse en pie, por estar, siempre estar. Para los guaimareños, el incentivo de no dejar morir nunca, ese mágico don de combinar realismo y sueños, porque no es posible un periodismo sin la capacidad de soñar, es precisamente allí donde radica la perseverancia en no conformarnos con las cosas como son, imaginar otro mundo es posible, y para eso trabajamos.

En este Día de la Prensa Cubana, para todos ¡Felicidades!