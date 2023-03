Mejor es posible (+ Posts, video y foto)

Mar, 2023.- En cada colegio electoral guaimareño pervive la esencia y se escucha la voz inolvidable de Fidel Castro Ruz al afirmar que: “Nosotros tenemos muy sólidas razones para fundamentar la idea del voto unido como una estrategia revolucionaria, como una estrategia política, como algo muy moral, como algo muy justo, como algo muy legal. Es el derecho que tenemos los revolucionarios a exigirnos, a pedirnos; el derecho que tenemos los patriotas a exigirnos, a pedirnos algo, pero por una razón profunda, y debemos hacerlo así, y nos sentiríamos más felices de que lo hiciéramos así: que nadie lo hiciera como un acto de disciplina, sino que todo el que lo haga, lo haga como un acto de conciencia; que todo el que lo haga, no lo haga como quien cumple con una consigna, sino como quien cumple con una estrategia revolucionaria, y el porqué de esa estrategia, el porqué de esa conciencia”.

Este domingo histórico el Soldado de las Ideas retorna para una vez más confirmar su máxima: «Este es un pueblo valiente. No tenemos que probarlo. Cincuenta años de bloqueo y no han podido derrotarnos… Solo decirle que el pueblo lo es todo, sin el pueblo no somos nada, sin el pueblo no habría Revolución».

En espera del 26 de marzo, mucho se hizo en Guáimaro

Ellos, Rodney Socarrás Bueno y Laura Marian Bacallado Laura Marian Bacallao Padrón, los candidatos a diputados al Parlamento cubano por el más oriental de los territorios camagüeyanos, desde bien temprano en la mañana ejercieron su derecho al voto convencidos de que en la unidad está la fuerza.