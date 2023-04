Tabaquismo: Enfermedad crónica y adictiva que puede evitarse

Guáimaro, 22 abr.- La atención primaria de salud, en el más oriental de los territorios camagüeyanos, convoca a la población a no practicar el consumo de tabaco, y fomentar así, estilos de vida saludables.

En la región, la mayoría de los ciudadanos fuma de una manera activa, y el resto está expuesto al humo del tabaco, convirtiéndose por esta causa en fumadores pasivos, tanto en el trabajo, su hogar o en lugares públicos.

Muchos pobladores guaimareños manifiestan necesitar la nicotina, de ahí la razón por la cual declaran no poder dejar de usarla, este mal hábito se transforma en una adicción que daña severamente la salud y acorta la vida, además, conforma patrones conductuales que deshabilitan los mecanismos de seguridad y percepción de riesgo, siempre necesarios para el ser humano.

Se ha estudiado que el humo generado en la combustión de tabaco contiene alrededor de 4.500 elementos químicos, muchos de los cuales pueden ser considerados como tóxicos y carcinogénicos para el hombre, razón suficiente para no flaquear en la batalla por reducir la adicción tabáquica.

Esta tarea no solo corresponde a Salud Pública, todos, jóvenes y adultos, deben decir no a este problema sanitario, y por su parte, cada fumador debe concientizarse en el riesgo que trae consigo el consumo de esta droga, no solo para él, también para quienes estén expuestos al humo de tabaco ajeno.