Para ella, toda reverencia

Este domingo los seres humanos fieles al amor celebran con gozo y alegría una jornada memorable, sí, justo cuando el calendario marca el segundo domingo de mayo, no existen dudas para afirmar que la familia se reúne pletórica de pasión con un objetivo muy especial, ofrendar a las madres la más sincera y amorosa de las felicitaciones.

El momento se viste de rosas blancas, para homenajear a las que ya no están, pero viven perpetuas en el corazón de sus hijos, y sí, las rosas también lucen su belleza orgullosas de agasajar a las que segundo a segundo derrochan cariño, mimos, ternura y ese don único que las hace imprescindibles.

Las madres, símbolos de la esperanza, anclas que sostienen firmes y activas las naves del espíritu de combate en cada tormenta, las que siempre confían, perdonan, educan y enseñan, portadoras de la paz, las que abren sus almas con el propósito de demostrar el significado de la expresión ¡Te quiero mucho! Reciben este día el beso tierno, el abrazo profundo y el mensaje sincero descrito en dos vocablos que al fusionarse e interactuar impactan de una manera mágica, hechizante.

¡Felicidades, mamá!, sí, este enunciado cada segundo domingo de mayo adquiere notoriedad porque no hay amor más grande que el de una madre, porque no hay razones más lindas que la de evocar a las que ya no están, pero perviven en cada anécdota y recuerdo, y decir gracias a las que con denuedo y entrega guían a sus retoños por el camino correcto, por el sendero de la verdad.