Donde quiera que estés escucharás la voz del rey amor (+ Video)

Febrero, 2022.- Todos los días resultan propicios para el amor. Las 365 jornadas del año marcan una muy especial para rendirle honores al más extraordinario de los sentimientos humanos, y sí, no se equivocó el maestro José Martí cuando dijo que describirlo sería un intento vano de la palabra y pintarlo una tontería del color.

Es lunes 14 de febrero, algo nuevo brota ¿No lo notas? se siente como llama envuelta en versos, como postal acompañada de las flores, como beso apasionado que declara al universo su sempiterna fortaleza a la hora de aparecer en sueños y suspiros.

Justo en este bello amanecer encuentras el más significativo de los regalos cubierto por una cinta de color rojo intenso que delata todo, el valor de la unión verdadera, ese que se presenta recíproco, sin manchas ni humillaciones, seguro de sí mismo, sincero, pletórico de bondad y deseos de seguir alimentando cada soplo de vida, y es que el amor es eso, existencia, poesía, entendimiento, salud espiritual.

Por favor, no lo lastimes, no permitas que las ramas de este mágico árbol caigan mustias aferradas al olvido, hoy más que nunca no desdeñes la oportunidad de decir ¡Te amo! ¡Te quiero!

¡Solo el amor engendra la maravilla! parafraseando al cantautor cubano Silvio Rodríguez culmino mi escrito convencida de que donde quiera que estés escucharás la voz del rey amor, aplaudirás su empatía, compasión, y su sublime capacidad para acompañarte y animarte hasta en los momentos más difíciles.

¡Feliz día de San Valentín!