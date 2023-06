Iniciativas siemples se convierten en acciones hermosas (+ Post)

Jun, 2023.- En la red social Facebook encuentras de todo, el mensaje que te motiva a querer mucho más a la familia, a las mascotas, a las cosas bellas y simples. Tropiezas, también, con la valiosa convocatoria que te anima a creer en el mejoramiento humano, en la solidaridad y la reciprocidad, en la vida toda premiada por el amor de los que ven en ese extraordinario sentimiento, más que una puerta a la dicha, una recompensa indescriptible para el corazón.

Cuando te dispones a revisar tu muro hallas interacciones que te demuestran si lo que publicaste gusta, asombra, encanta o entristece a tus seguidores. La oportunidad de comentar te permite conocer cuántos concuerdan contigo o discrepan de lo planteado por ti.

Confieso que muchas publicaciones me sorprenden, algunas alimentan el espíritu y provocan gozo y deleite a la vez, otras te laceran el alma por la ingratitud vívida en su contenido, entre todas, opto por las que validan la máxima martiana que asevera: La felicidad existe sobre la tierra; y se le conquista con el ejercicio prudente de la razón, el conocimiento de la armonía de universo, y la práctica constante de la generosidad.

Sí, es cierto, vivimos tiempos muy difíciles, ante las actuales batallas debe prevalecer el ser humano íntegro, esencia primera para transformar sueños en realidades y trazar planes y metas independentistas basadas en el respeto al prójimo, grito de alerta siempre válido en el presente y futuro.

Esta manera mágica de ver la existencia encuentra espacio en la palabra, en los gestos y las expresiones, en la radio, en internet, la televisión, en la cotidianidad, en el vecino, el amigo, y por qué no, en el contrario. Prueba fehaciente de lo anterior lo constituye la telenovela cubana Asuntos pendientes, propuesta con tantas historias que contar y problemáticas que solucionar. Los televidentes eligen su situación y actores favoritos, ya sea por el talento que atesoran o la leyenda que defienden y protagonizan. Se comenta cada capítulo y en ese desfile de confesiones no faltan los elogios para los artistas noveles o no, capaces de convencer con sus actuaciones y hacernos reflexionar.

¡Qué maravilloso saberles amorosos tanto en la puesta en pantalla como en la vida real! ¡Qué bonito corroborar la poderosa belleza de la juventud, mucho más, cuando la red social Facebook con millones de seguidores te brinda la oportunidad de elogiar y aplaudir iniciativas geniales como esta: