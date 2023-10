Camilo, su ejemplo salva y dinamiza (+Videos)

Oct, 2023.- El mundo sigue dando vueltas y el ímpetu de Camilo Cienfuegos Gorriarán permanece vivo, latente, eterno. Pocas horas nos separan del 28 de octubre, fecha histórica para los cubanos. Jornada para rememorar al guerrillero del sombrero alón y amplia sonrisa.

Buscar la verdad con conciencia y honradez, esta fue una de sus máximas, y es que el héroe que hoy me inspira declaró en todos los escenarios su fe absoluta en la Revolución, en los hombres de esperanza, en el presente y el futuro.

De fortaleza innata, Camilo no tenía privilegios para sí. En él no terminó jamás el deseo de ofrecerse a las causas justas, de entregar su amor en el servicio cotidiano. Poseedor de una dignidad particular que lo pone por encima de todo lo creado, supo aprovechar a plenitud su jovialidad sin límites, por eso vale ratificar en estas horas de recuentos inolvidables que los seres humanos como él salvan y dinamizan.

La historia da fundamento y solidez cuando el ejemplo guía hacia adelante, hacia el verdadero fin y preserva fielmente la promesa que moviliza y fecunda, por eso la expresión ¡En el pueblo hay muchos Camilos!, se multiplica porque Camilo Cienfuegos Gorriarán no nos quería ni solos, ni aislados. Nos quería en comunidad, en familia.