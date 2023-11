Intensifican acciones para evitar el consumo de drogas en Guáimaro

Guáimaro, 15 nov.- El consumo creciente de drogas es una realidad en Cuba, razón por la cual se realiza en la isla una importante labor de enfrentamiento a esas sustancias psicoactivas.

En este sentido, la nación ratifica su posición de tolerancia cero al uso indebido de narcóticos ilegales.

Al respecto, Yudislai Galván González, doctora que atiende las consultas de adicciones en el Centro Comunitario Municipal Celia Sánchez Manduley, ubicado en el más oriental de los territorios camagüeyanos, alega que, aunque no sea de forma generalizada, el consumo de estupefacientes, reglamentarios o no, acontece cada vez más a edades tempranas en los adolescentes y jóvenes, situación que trae consigo graves consecuencias no solo para la salud, también, en el aprendizaje.

Con el propósito de reducir al mínimo el uso indebido de alucinógenos y de otros medicamentos con efectos similares, el sistema de Salud Pública en Guáimaro ejecuta acciones que revelan la prioridad concedida al fenómeno, añadió Sánchez Villalobos.

Una jornada no es suficiente para poner fin al sufrimiento que ocasiona el consumo de sustancias tóxicas en el mundo. Para erradicar tan dañina práctica se necesita del esfuerzo y el apoyo constante de todas las personas.