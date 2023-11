Amor por los animales: prioridad en Guáimaro

Guáimaro, 30 nov.- En el municipio más oriental de la provincia de Camagüey crear una cultura de cuidado, respeto y sensibilidad hacia los animales es prioridad y un acto de humanismo para aquellas personas que ignoran su existencia.

Adoptar un animalito perdido en las calles, darle de comer, buscarle un refugio o atender bien a las mascotas desde el hogar son acciones de concientización para que no exista la indiferencia, el maltrato y se eviten actos negativos contra ellos que son parte también de la naturaleza.

Las máximas autoridades de la región convocan a cultivar hábitos y virtudes de compasión y atención hacia los animales, con el objetivo de garantizarles su supervivencia.

En febrero de ´2021´ se aprobó en Cuba el Decreto-Ley No.31 De Bienestar Animal, sin dudas, un paso de avance para la protección hacia ellos.

Ponerle corazón a esta importante norma no es labor solo de los funcionarios, es deber de todas las personas, para que no exista indiferencia, solo así no seremos insensibles.