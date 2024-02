En Guáimaro se trabaja por una seguridad nutricional sostenible

Guáimaro, 5 feb.- La producción agropecuaria y sus aportes al desarrollo económico local, exigen redoblar esfuerzos con el objetivo de ganar puntos a favor de la soberanía alimentaria en el más oriental de los territorios camagüeyanos.

La agricultura requiere de transformaciones empresariales, ya que su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) es esencial para alcanzar una seguridad nutricional sostenible.

En este empeño sobresalen el accionar de los productores y el aprovechamiento de las tierras.

Como asunto de vital importancia destaca el contrato entre obreros y compradores, instrumento jurídico imprescindible a la hora de exigir el cumplimiento de lo pactado.

Ante las necesidades crecientes, lo logrado hasta ahora no satisface la urgencia alimentaria de la población si tenemos en cuenta que en el mes de enero de ´2024´, el municipio no alcanzó las 30 libras de alimentos per cápita por habitante, razón que invita a pensar en una estrategia más eficiente y efectiva para las venideras campañas de siembra.