Hoy ¡Le recordamos!

Nov, 2022.-Fidel no es grande por su estatura de hombre rebelde, ni por sus innumerables proezas, ni por su arrojo y voluntad. Fidel es grande por su luz, su enorme humanidad, su carácter visionario, inteligencia, por la capacidad de descubrir, plantarse, aplicar, solucionar y generalizar.

Los cubanos de hoy, reverencian día a día al Fidel que asaltó el Moncada aquel 26 de julio de 1953, al mismo que en su alegato de sentencia expresó: “Condenadme, no importa, la historia me absolverá”, al Fidel de carne y hueso que peleó en la Sierra y entró victorioso a La Habana, en la Caravana de Libertad, jornadas después del triunfo revolucionario, el ‘1.º de enero del 59’, al Fidel que no claudica, piensa, avizora, reflexiona, promete y cumple.

Es ese, sí, el Fidel Castro Ruz amado, el Comandante de tantas y tantas anécdotas, el protagonista de estos y todos los tiempos, el forjador de una Revolución que sabe a pueblo, equidad, justicia plena. Una Revolución que germina en el corazón de niños, jóvenes, adultos.

Es él, sí, el Fidel enérgico que aseguró el regreso de los Cinco Héroes prisioneros del imperio a la patria, así lo previó y así aconteció el ‘17 de diciembre de 2014’. Es él, sí, el cubano que abrió los ojos al mundo el ‘13 de agosto de 1926’, el mismo adalid reconocido en el universo todo, como el estratega que supo definir el límite de los pueblos con la palabra UNIÓN.

En estas horas de rebeldía y recuento, de rememorar y ratificar que la historia por siempre pertenece a los cubanos, la perseverancia de Fidel sobresale como el asalto de amor más magnánimo, sentimiento que una y otra vez convoca a declarar en plazas, tribunas, eventos y naciones: ¡Gracias por todo Fidel!

Hoy en el sexto aniversario de su desaparición física ¡Le recordamos y veneramos!