Un médico no abandona, entiende a sus pacientes

Dic, 2022.- Desde el ´1ro de enero del 59´ el sistema de salud cubano avanza en compañía de la satisfacción, tanto es así que las experiencias permitieron implantar desde´1964´un nuevo modelo de Atención Médica en la comunidad. Todo esto sin dudas posibilitó el nacimiento de un programa conocido con el nombre de Atención Integral al Adulto.

Convencidos estamos de la efectividad que reporta en Cuba la aplicación del mismo, vía para solidificar el amor por la vida, según Moliere: “La más poderosa de las flaquezas humanas.”

Si repesamos la historia, vale trasladarnos a ´1968´, año que marca el comienzo de la aplicación del Programa Materno Infantil, trascurridos 365 días, ya en´1969´, surge en la isla lo que constituye el Programa de Reducción de la Mortalidad Infantil.

Si hacemos un alto en el tema y nos ubicamos en hechos fundamentales, tenemos que referirnos a creaciones como por ejemplo: el Policlínico Docente, las salas de terapia intensiva e intermedia, los locales de cuerpos de Guardia, inclúyase como aspecto relevante la efectiva coordinación de los hospitales con las áreas de salud, los elementos de prevención y promoción así como el perfeccionamiento de los métodos de detección precoz, control y rehabilitación.

Atención es palabra de primer orden para los trabajadores de la medicina.

En Guáimaro como en todo el país, los galenos se ocupan de conocer el cuadro de salud de la población, como humana respuesta a uno de los objetivos generales del programa dirigido al adulto.

En este Día de la Medicina Latinoamericana, llegue a todos los integrantes del humano ejército de batas blancas, por siempre inspirados en hacer por la vida, por la salud, y por el prójimo, la felicitación más bonita, agasajo implícito en muchas expresiones, una de ellas, para mí, la favorita asevera:

“Un médico debe ser capaz de entender que dar un paso atrás puede ilustrar un futuro mejor, un médico no abandona, no duda, entiende a sus pacientes, dialoga; un médico anda siempre con cabeza alta, no por orgullo, sino sintiéndose capaz de comerse al mundo solo porque así se siente feliz, desbordando conocimientos para salvar vidas, por eso y otras muchas razones, estudiar medicina y ser médico no es “fácil”, ser médico no es una profesión…es una manera de vivir.”